Propojení s telefonem a pět skrytých funkcí. Od sdílené schránky mezi mobilem a PC až po zrcadlení displeje

Aplikace Propojení s telefonem (dříve známa jako Váš telefon) usnadňuje bezdrátové propojení Androidů a počítačů se systémem Windows. Potřebujete k ní desktopovou aplikaci, která je nedílnou součástí Windows 11 a také mobilní aplikaci, která je u Samsungů předinstalovaná. U telefonů jiných značek si ji stáhnete z Google Play. Po spárování telefonu a počítače potřebuje mobilem naskenovat QR kód zobrazený na desktopu, a současně být v mobilu a PC aplikaci přihlášení pod svým Microsoft účtem.



Základní rozhraní aplikace Propojení s telefonem

Jakmile máte hotovo, objeví se na desktopu seznam vašich textových zpráv, můžete si prohlížet fotografie, volat přes počítač nebo psát textovky na plnohodnotné klávesnici. Samozřejmostí jsou notifikace z telefonu, které vám vyskakují v notifikačním centrum Windows, nebo je vidíte v levém postranním panelu. Telefonu na dálku nastavíte několik funkcí, tím to však ale nekončí. Toto je pět skrytých funkcí, které stojí za to používat.

Od ovládání hudbu až po skenování textů

První funkcí je ovládání hudebního přehrávání přes počítač. Když si na mobilu pustíte hudbu přes Spotify nebo YouTube Music, v levém postranním panelu aplikace Propojení s telefonem se zobrazí základní ovládací prvky přehrávání. Hudbu můžete přeskakovat, pozastavit anebo ji rovnou přesměrovat přes Bluetooth do zvukového výstupu počítače, např. do reproduktorů nebo do sluchátka. Ještě předtím musíte počítač s telefonem přes Bluetooth spárovat. Pokud přehrávač hudby nevidíte, zapnete jej stiskem tlačítka s notou pod nápisem „Připojeno“.

Automaticky můžete také propojit mobilní datovou konektivitu s počítačem. Stačí si přes Nastavení – Funkce zapnout funkci Okamžitý hotspot. Před prvním použitím ji bude třeba nakonfigurovat, resp. povolit službě oprávnění. V počítači pošlete do telefonu notifikaci, v něm funkci povolíte, a máte hotovo. Když se v terénu váš telefon propojí s notebookem, automaticky tak může počítači naběhnout i datová konektivita z mobilu. Když je počítač připojen k Wi-Fi, má před mobilními daty přednost.

Další funkcí, která je v základu vypnutá, je sdílená schránka. Přes Nastavení – Funkce stačí jen zapnout Kopírování a vkládání mezi zařízeními. Odteď můžete kopírovat a vkládat obsah mezi telefonem a počítačem, a to obousměrně. V počítači si můžete z mobilu pustit jednotlivé aplikace, ale také můžete rovnou streamovat obsah displeje, a telefon tak ovládat na dálku. Zvuk se i tentokrát může ozývat z počítače nebo z telefonu, a nemusíte jednotlivé aplikace spouštět samostatně.

Poslední ukrytou funkcí je výběr textu z fotografií. Stačí si prohlédnout pořízené fotku textů a stisknout tlačítko Textovka. Jakmile tak uděláte, označí se text, který můžete vykopírovat, popř. nejdříve změnit zdrojový jazyk z češtiny. Text můžete vykopírovat. OCR samozřejmě není stoprocentní a záleží hodně i na kvalitě samotné fotografie, za dobrého světla však bude stačit jen pár úprav, a může s textem dále pracovat v počítači.

Je však třeba zmínit, že jsme si tyto funkce vyzkoušeli u Samsungů. U některých jiných značek tyto funkce nemusí být k dispozici.