Prosincová dávka nových funkcí pro Pixely a další Androidy. Týkají se AI, bezpečnosti a sdílení přes QR kódy

Google si pro Pixely připravil prosincový Pixely Drop, který se hodně točí okolo umělé inteligence, ale má i další drobnosti. Stáhnete si jej do Pixelů (Pixel 6 a novější), v případě Pixelu 9 Pro XL má balíček 768 MB. Některé funkce jsou k dispozici jen pro země mluvící anglicky, vybíráme tedy novinky, které budou fungovat i v Česku. V rámci Gemini Advanced si může ukládat důležité informace, na které bude umělá inteligence Gemini neustále myslet. Např. to, že jste vegetarián. Při doporučování receptů to tak Gemini nemusíte neustále připomínat.



Instalujeme prosincový Pixel Drop u Pixelu 9 Pro XL

Gemini může vytočit kontakt, napsat návrh textové zprávy, nastavit budík, ovládat nastavení telefonu nebo pořídit rychlé selfie. Vše kvůli rozšířením, přičemž další do Gemini dorazí v následujících týdnech (chytrá domácnost, Spotify). Google rozšiřuje i dostupnost Gemini Live do dalších jazyků, čeština však stále není podporována, což platí i o telefonním AI asistentovi a jeho reakcích.

Na Instagram je nově možné sdílet Ultra HDR fotky, při hledání fotek a videí, které nahrajete na Snapchat, bude nově k dispozici přehlednější rozhraní. Google dále vylepšil funkci Emoji Kitchen v klávesnici Gboard, v rámci přehlednější navigace pomocí klávesnice můžete rychleji najít ideální kombinaci Emoji. Aplikace Diktafon nově lépe odfiltruje okolní šum a hluk. Stačí jen při nahrávání aktivovat funkci Čistý hlas.

Detaily prosincového Pixel Dropu:

Režim Simple View zase zvětší velikost písma, citlivost displeje na dotyky, čímž pomůže s efektivnějším ovládáním systému. Funkce Now Playing, ukáže přebal alba u každé skladby z vaší historie a pomůže objevit další skladby a neznámé umělce. Do Pixelů se dostává i testovací podoba funkce Identity Check. Ta bude vyžadovat při jakékoliv změně kritických nastavení ověření vašeho obličeje nebo otisku prstu. Jedná se o ochranu navíc před těmi, kteří by chtěli na vašem telefonu změnit zámek displeje, který odpozorovali, nebo třeba vypnout detekci krádeže.

Novinky pro další Androidy

Google zveřejnil i prosincové novinky pro Androidy ostatních značek, kterých je však znatelně méně. Některé funkce se překrývají s Pixely, ale přeci jen se našlo místo i na několik drobností. Gemini dokáže lépe textově a zvukově popsat obrázek těm, kteří mají problémy se zrakem. V klávesnici Gboard se objevil nový režim Clearflow pro rychlejší a přesnější psaní tahem prstu. Mezi další novinky patří nové kombinace emoji, které vytvoří unikátní nálepky.



Nová možnost sdílení v rámci Quick Share – přes QR kódy

Sdílecí funkce Quick Share k přenosům může nově využít QR kód. Nehledě na vaše nastavení viditelnosti a sdílení můžete při sdílení fotek nebo videí vytvořit QR kód, který si načte druhý telefon, a do něhož se obsah automaticky přenese. Při focení dokumentů a ukládání na Google Disk dochází k optimalizaci fotek. Vylepší se kontrast, otočí se do roviny, odstraní stíny a případné rozmazání.

