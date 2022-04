Prototyp Pixel Watch zůstal v restauraci. První živé fotky potvrzují design hodinek od Googlu

Historie se opakuje. V americké restauraci někdo ze zaměstnanců Googlu „náhodou“ zapomněl prototyp hodinek Pixel Watch. V minulosti už se na veřejnost touto formou dostaly „špionážní“ fotografie několika iPhonů či hodinek Apple Watch, a Google v této tradici, cíleně či zcela nezištně pokračuje.

Hodinky se budou pyšnit opravdu minimalistickým designem. Většinu čelní části kruhového těla hodinek vyplňuje displej, který má minimální zakřivené rámečky, jenž na první pohled „přetékají“ až na kraje hodinek. Možná i proto najdeme dvě doplňková tlačítka až na boční části, která se postupně svažuje směrem k zádům. Z těla výrazně vystupuje ovládací korunka, poblíž které je vidět i mikrofon. Ten by měl posloužit pro hlasové povely nebo pro obsluhu hovorů ze zápěstí. Na fotkách však samotný reproduktor nebyl vidět.



Toto jsou první živé „špionážní“ fotografie prototypu hodinek Pixel Watch (Obr. Androidcentral)

Na trochu vypouklých zádech hodinek jsou v samostatných pozicích umístěny čtyři senzory, které budou měřit různá zdravotní data. Tepová frekvence je sázka na jistotu, možná se dočkáme i měření krevního tlaku nebo EKG. Samotná záda dávají dojem, že se díváme na jednu z elektrod, druhá by mohla být součástí boční korunky. A protože chybí nabíjecí piny (napočítáme diagnostické piny v umístění řemínku), máme důvodné podezření, že se první hodinky o Googlu budou nabíjet pouze bezdrátově.

Řemínky však budou mít od univerzálnosti dost daleko, jejich netradiční vykrojení rozhodně nebude univerzální, a tak budete muset pásky nakupovat přímo od Googlu. Ty základní budou vyrobeny ze silikonu, na ruce budou působit podobně jako sportovní řemínky u Apple Watch. V americké restauraci společně s hodinkami zůstala jen krabička, na které se uvádí, že tento produkt ještě nebyl schválen americkým FCC ani evropskými regulátory. A to znamená, že se s největší pravděpodobností jedná o prototyp určený pro vývojáře.

Google má u hodinek zřejmě další softwarové ochrany, protože, pokud nebyl v blízkosti propojený smartphone, hodinky ani nenaběhly. Prostředí po najetí ukázalo maximálně logo Googlu. Nechce se nám věřit, že by hodinky (cíleně) zapomenuté v restauraci neměly nainstalovaný operační systém. Pixel Watch by měl pohánět čipset Exnyos W920, jejich úložiště by mělo mít kapacitu 32 GB. A pokud půjde vše podle plánu, budou hodinky oznámeny již na květnové akci Google I/O.

První hodinky s Wear OS 3 - Galaxy Watch4:

Zdroj Androidcentral