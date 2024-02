Prototyp vypadá jako textilní powerbanka. Calcium-oxygen baterie mají mít budoucnost spojenou s mobily

V Číně byl vyvinutý prototyp baterie typu Calcium-ogyxen, která byla nabita a vybita více než 700×. Vědci v rámci konceptu vytvořili baterii využívající kyslík a vápník (resp. oxid či peroxid vápenatý), což jsou na světě nejběžnějších prvky ze všech. Vápník má silnější molekulární vazby než např. lithium, takže mohou mít baterie, ve kterých se tento lehký kov využívá, vysokou hustotu uložené energie. Problém je však to, že při pokojové teplotě tyto baterie dobijete jen několikrát, což je pro potřeby smartphonů neřešitelný problém.



Struktura jednoho bateriového „vlákna“, a ukázka nabíjení z prototypové textilní powerbanky

Vědci v Číně však tuto nevýhodu odstranili. Vsadili na uhlíkové nanotrubice, tvořící anodu a katodu, pokryté vápníkem, které jsou uloženy ve speciálním elektrolytu. Díky netradiční vnitřní koncepci akumulátoru vznikla i velmi netradiční vnější podoba samotné baterie. Jednotlivé „články“ se totiž skládají z bateriových „vláken“, která jsou k sobě spletena ve formě jakési pružné textilie. U prototypu měla podobu „pletené“ powerbanky, ze které se dobíjel smartphone.

Je nutné překonat největší překážku

Technologie má velký potenciál do budoucna, kdy by mohla nahradit současně používané lithiové baterie. Jen tak ze dne na den to ale nebude. Zatím největším problémem samotné technologie je neefektivní nabíjení. Výkon k potřebný k nabití této baterie je zatím výrazně vyšší, než kapacita, kterou má baterie v plně nabitém stavu k dispozici. Stejné problémy však musely překonat i stávající lithiové baterie před svým komerčním nasazením. Tímto směrem by se měl v následujících letech ubírat další vývoj technologie, díky které bylo možné sestavit odolnou mobilní baterii z běžně dostupných a levných materiálů.

Schematický pohled na Calcium-oxygen baterii

Jakmile se tento zásadní problém vyřeší, budou mít do smartphonů či nositelností otevřenou cestu levné akumulátory s vysokou energetickou hustotou. Podle autorů prototypu bude kompletní dotažení této technologie trvat minimálně ještě několik let.

Zdroj: Chemistryworld