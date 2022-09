Prozkoumali jsme Always-On na iPhonu 14 Pro. Je úplně jiný než na Androidu, zvyká se na něj pomalu

S iPhony 14 Pro a 14 Pro Max se Apple po mnoha letech rozhodl přinést funkci, kterou uživatelé Androidu znají a používají už roky - Always-On displej. Jak už název napovídá, jde o stále zapnutý displej, který dokáže zobrazovat čas, notifikace či jiné stavové informace. Díky tomu, že telefony většinou používají OLED displeje, kde černá znamená vypnutý pixel, má jeho aktivita jen malý vliv na výdrž baterie.

Vše už je roky funkční, používá to spousta značek a každý tuší, co od toho může očekávat. Pak ale přišel Apple a tak trochu se pokusil znovu vynalézt kolo a celou funkci si udělal naprosto po svém. Apple iPhone 14 Pro testujeme již několik dní, takže už máme osobní zkušenosti a máme podle čeho hodnotit.

Co Apple udělal jinak?

V podstatě všechno. V první řadě to, že Always-On v podání Applu není černá obrazovka s několika svítícími pixely pro zobrazení času, ale opravdu celá svítící obrazovka, která je jen extrémně utlumená na extrémně nízký jas, tak aby její spotřeba byla co nejnižší. Ovšem s jedním zásadním rozdílem - nízkou obnovovací frekvenci.



O vykreslování obsahu při frekvenci 1Hz se stará tzv. Display Engine v procesoru Apple A16 Bionic.

Při aktivaci funkce Always-On telefon vždy podtaktuje na frekvenci až 1 Hz. Tato jednotka v praxi znamená počet obnovení obrazovky za jednu sekundu. I při této frekvenci jste tak schopni zobrazovat aktuální údaje při vyšší úspoře energie. Nyní se dostáváme i k podstatě toho, proč to Applu trvalo tak dlouho a proč je funkce dostupná jen pro modely Pro.

Nižší modely totiž postrádají nepodporují obnovovací frekvenci, ale nemají ani další klíčový prvek. Aby Apple udělal funkci Always-On ve svém podání co nejúspornější, navrhl kvůli tomu i samotnou část procesoru zvanou Display Engine, která je zatím přítomna pouze u čipu Apple A16 Bionic. Tato část se stará o vykreslování obrazu na zamykací obrazovce při přepnutí do Always-On. Kdo tedy očekává, že funkce jednou přijde i na jeho starší iPhone s nějakou aktualizací, musí zůstat zklamaný.

Jak to funguje?

Typicky po Applovsku, kdy máte nulovou možnost nastavení. Je zde pouze přepínač vypnuto/zapnuto a pokud funkci chcete používat, musíte věřit, že vše bude fungovat, jak potřebujete. Do Always-On pak telefon vždy automaticky přejde automaticky pár sekund po zamknutí obrazovky, přičemž zůstanou zobrazeny notifikace, čas i případné widgety. Vše se výrazně ztlumí pozadí se ztmaví a naopak se zvýrazní čas a zmíněné prvky a vytáhne je do popředí.

Ztlumí se i případné notifikace nebo hudební přehrávač, na kterém je dobře vidět to, že Apple se ve skutečnosti snaží udržet obraz, co nejvíce statický. Teoreticky displej při obnovovací frekvenci 1 Hz dokáže aktualizovat obraz každou sekundu, ale při spuštění hudby se čas přehrávání aktualizuje cca každých 10 sekund, aby Display Engine nemusel vykreslovat stále jiný obraz.

Proč to pořád svítí?

Přes den vše vypadá normálně a obrazovka na světle vypadá skoro zhasnutá, ač je na první pohled patrné, že díky tomu, že svítí celá plocha, tak je jasnější, než v případě řešení na Androidu. Pak ale přijde večer a i naprosto minimální jas se začíná jevit čím dál jasnější a vy začnete přemýšlet, zde je displej skutečně vypnutý, nebo jste jej nechali zapnutý.



Ač to může vypadat, jako rozsvícený displej, tak nikoliv. Takto jasně vypadá Always-On na nových iPhonech ve tmě v noci.

V absolutní tmě pak telefon v Always-On režimu vyloženě svítí a na nočním stolku u postele jej rozhodně nepřehlédnete a působí až rušivým dojmem. A vy v prvních dnech používání budete reálně uvažovat, zda funkci raději nevypnete. O to více, když vám dojde, že s aktivním Always-On displeje telefon navzdory všem úsporám spotřebovává více baterie.

Telefon jsme bohužel nepodrobili exaktnímu měření, ale zkusili jsme telefon běžně používat při podobné vytížení se zapnutým a Always-On režimem a bez něj. Rozdíl ve stavu baterie na konci dne byl cca 10 % - 15 %. Zde ale nutno podotknout, že tento rozdíl jsme naměřili v prvních dnech používání telefonu. A právě v tom může být ten zakopaný pes a rozdíl v tom, zda bude mít funkce úspěch nebo ne.

Pravidla fungování Always-On na iPhonu

Jak už bylo zmíněno, jako uživatel nemáte možnost fungování Always-On nijak přímo ovlivnit. Je zde ale spousta faktorů, které na to, jak bude fungovat mají vliv. Telefon totiž například funkci Always-On automaticky deaktivuje, když dáte telefon do kapsy (a zakryjete tím senzory) nebo položíte na stole displejem dolů.



Místo vypnutí většiny plochy displeje, Apple s Always-On ztmavý pozadí, utlumí jas a sníží obnovovací frekvenci na 1 Hz.

K okamžité deaktivaci dojde také při aktivaci režimu úspory baterie nebo jej připojíte ke svému autu přes CarPlay, kdy naopak potřebujete obrazovku většinou stále aktivní. Zajímavé je i to, že funkci Always-On ovlivňují hodinky Apple Watch. Pokud je máte s telefonem spárované a vzdálíte se od něj například do jiné místnosti, iPhone to vyhodnotí, jakože už vám nemusí nic ukazovat a Always-On deaktivuje, dokud se k němu nepřiblížíte.

Tím hlavním a nejzásadnějším je ale to, že se iPhone průběžně učí, jak jej používáte. Například podle vašich spacích návyků a případného spacího Focus režimu ví, od kdy do kdy telefon většinou nepoužíváte protože spíte obrazovku vám vypne, úplně aby vás v noci nerušila. V potaz bere i režimy nerušit či různé aktivní pracovní režimy, podle kterých vyhodnotí, kdy o aktivaci Always-On stojíte a kdy ne.

A zde se dostáváme k tomu hlavnímu. Osobně pro mne byly první dny s Always-On velmi těžké. To jak displej hodně svítí, že v noci byla spíše až otravná mě už skoro utvrdila v tom, že funkci deaktivuji. Po pár dnech, kdy se ale telefon začal učit mým návykům už je pro mne funkce snesitelnější a služba funguje, když to od ní očekávám.

