Prozváněči znovu v akci. Nevolejte zpátky na zmeškané hovory ze zahraničních čísel!

Princip podvodů s prozváněním (tzv. „wangiri“):

Podvodníci, kteří wangiri (nebo také „one ring and cut“) scénář organizují, ho realizují skrze alternativní či IP operátory, kteří nerespektují platné číselné řady pro telefonní čísla. Zákazník, který volá zpět například do Alžíru, hovor do této země v reálu neuskuteční, protože je přesměrován. Podvodník následně profituje z propojovacích poplatků. Dopátrat se původce je téměř nemožné.