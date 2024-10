Prsten Oura Ring 4 se zmenšil a slibuje přesnější měření. Oura tvrdí, že je o krok před Samsungem

Společnost Oura, která je průkopníkem chytrých prstenů, po třech letech uvedla na trh čtvrtou generaci prstenu Oura Ring.

Prsten prošel přeměnou: je tenčí, nabízí se ve více velikostech a výrobce u něj slibuje i větší přesnost měření. Současně došlo i k přepracování mobilní aplikace Oura. Mezi řádky je zřejmé, že Oura kvůli výrazné konkurenci ze strany Samsungu a jeho prstenu Galaxy Ring musela přijít s novou generací, aby si udržela svou pozici.



Prsten Oura Ring 4 se nabízí hned v šesti barevných odstínech. Takto vypadá zlatá barevná varianta. Prsten je voděodolný do 100 metrů, můžete s ním do sauny nebo třeba praktikovat vodní sporty, potápění ale výrobce vylučuje

Prsten nevypadá nijak odlišně oproti téměř tři roky starému modelu. Tentokrát však bude vyrobený z titanu, bez zakřivení a jiných designových výstřelků. Použití kompaktnějších snímačů, které tolik nevystupují do prostoru, má znamenat i pohodlnější nošení prstenu. Změn se dočkala i nabíječka, do které prsten vkládáte na nabíjecí trn. Ani tentokrát ale neobsahuje baterii, která by prsten mohla dobít na cestách.

Oura údajně našla lék na nepřesnost

Největší změna se však prý odehrála v oblasti softwaru. Oura tvrdí, že vyřešila největší problém prstenů – tedy to, že každý máme prsty jinak tvarované, a že se na nich prsteny mohou běhen dne pohybovat. A to v konečném důsledku znamená, že snímače neměří přesně.

Nový algoritmus zvyšuje počet „signálových cest“ z osmi na osmnáct, což by mělo přispět k vyšší přesnosti při měření. Jen u okysličení krve je přesnost údajně vyšší až o třetinu, přičemž kvalita signálu se zvýšila o 120 procent. To jsou však výsledky z laboratoře, mnohem důležitější bude přesnost měření při běžném používání prstenu.

Srovnání dosavadní a nové generace prstenu Oura Ring

Algoritmus pomáhá i s delší výdrží na jedno nabití. Ta je až osm dní, a to podle velikosti prstenu. Větší varianty mají logicky i větší baterie. Zatímco dříve byl prsten k dispozici ve velikostech 6 až 13, nová generace bude k dostání ve velikostech 4 až 15. A to proto, že jsou prsteny stále populárnější u žen. Součástí hodinek jsou dvě dvojice zelených a infračervených diod, akcelerometr a digitální teploměr.

Velkou změnou prošla i aplikace Oura, která v posledních měsících dostávala aktualizace a nové funkce, díky čemuž ztratila přehlednost. Nově budou základem aplikace tři záložky ve spodní části displeje – Today, Vitals a My Health. Oura navrch přidává přepracovanou detekci měření stresu za dne, automatickou detekci u 40 různých aktivit nebo předpovědi plodných dní pro ty, kteří si hodlají založit rodinu. Na prsteny spárované s Androidy se navíc dostává i experimentální program Labs beta, v němž se vždy objevují k otestování nové funkce.

Představení prstenu Oura Ring 4:

Prsten Oura Ring 4 je možné předobjednat od dnešního dne, prodávat se začne 15 října. Prsten se nabízí v šesti barevných variantách, což se odráží i na koncové ceně. Základní stříbrná a černá verze prstenu stojí 399 eur (10 tisíc Kč), zlatá a růžovo-zlatá vychází na 549 eur, což dělá zhruba 14 tisíc korun. Cena povinného předplatného se nijak nemění. Pokud k prstenu rovnou pořídíte roční předplatné (1 775 Kč), dostanete k němu měsíc předplacených služeb zdarma.

Zdroj: Businesswire