Průměrná cena smartphonu letos klesla. Do pěti let má ale vzrůst o patnáct procent, tablety zdraží o 3 %

Průměrná cena smartphonu byla ještě v roce 2021, v přepočtu, 7 450 Kč (318 USD), v letošním roce se zatím snížila na 6 700 Kč. Zdá se však, že tento trend bude jen dočasný. Průměrná cena telefonu má do pěti let vzrůst o patnáct procent, takže překoná i čísla ze zmiňovaného roku 2021. Očekává se, že se bude jednat o vůbec největší růst cen mezi různými technologickými zařízeními.



Smartphony jsou dnes přeplněné funkcemi a možnostmi, jenže za inovace, včetně strojového učení nebo umělé inteligence, chtě nechtě připlácíme. Nejvíce je to vidět u iPhonů, jejichž průměrná cena se od roku 2019 do letoška zvýšila téměř o čtvrtinu (přesně o 23 procent). Aktuálně je průměrná cena iPhonu velmi blízko hranice tisíce dolarů (cca 23 tisíc korun). Průměrná cena telefonu s Androidem za stejné období vyskočila o 29 procent.

U tabletů se v horizontu pěti let očekává nárust průměrné ceny jen o tři procent, u notebooků má být nárust na hodnotě 6,6 procenta. U digitální fotoaparátů, a VR brýlí zůstane průměrné cena i za pět let stejné, u počítačů by se měla snížit o jedno procento.

Statista dále očekává, že tržby z prodeje smartphonů vzrostou celosvětově o 100 miliard dolarů a do roku 2029 překročí hranici 560 miliard dolarů. Čtvrtina tržeb bude pocházet z Číny, po ní bude následovat USA a Indie, oba s 11% podílem na trhu, resp. s tržbami okolo 63 miliard dolarů.

Via: Twice