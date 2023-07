Průměrná rychlost dobíjení nových telefonů je 34 wattů. Kdo se žene za rekordy a koho zajímá spíš bezpečnost

Podle agentury Counterpoint Research dominovaly na trhu v prvním čtvrtletí prodeje telefonů, které se nabíjejí zrychleně. Téměř 80 procent smartphonů mělo nabíjecí výkon větší než základních 10 wattů (napětí 5V při proudu 2A). Před rokem bylo těchto telefonů prodaných 74 procent, a kupříkladu v prvním čtvrtletí roku 2018 mělo rychlonabíjení vyšší než 10 wattů jen 29 procent prodaných smartphonů.

Counterpoint přikládá vyššímu poměur telefonů s rychlým dobíjením zvýšenou míru používání smartphonů i pokročilejšímu hardwaru. Uživatelé tráví na smartphonech stále více času, a tak je zde patrný tlak na to, aby nabíjení telefonu trvalo co možná nejkratší dobu. Zrychlené dobíjení se navíc propadá do stále nižších cenových hladin, a není už výsadnou jen těch nejdražších modelů.



Průměrná rychlost nabíjení telefonů jednotlivých značek v Q1 2023. Žebříčku dominuje Honor, Vivo a Oppo. Největší mobilní hráči, Apple a Samsung, se drží hodně při zemi (Zdroj: Counteripoint)

Průměrný smartphone prodaný v letošním prvním čtvrtletí měl rychlonabíjecí výkon 34 wattů. A to je o 2 watty více, než vloni, a o 16 wattů více, než v roce 2018, kdy se tyto statistiky začaly evidovat. Připomeňme, že 30W dobíjení dokáže dobít baterii telefonu zhruba za hodinu. Mnozí to zvládají rychleji, např. v řádech minut, ovšem hodina je i tak pro spoustu mobilních značek zajímavým prodejním „artiklem“.

Rychlonabíjení už i u levných telefonů

Trend rychlého nabíjení se aktuálně prosazuje zejména u lokálních značek v Číně, kde je průměrný výkon rychlodobíjení až na metě 50W. Jiní výrobci, např. Apple a Samsung, se soustředí spíše na bezpečnost baterií a na jejich dlouhodobou maximální kapacitu, kterou upřednostňují před rychlým dobitím. Realme, Infinix a Xiaomi už nabízí telefony, jejichž dobíjecí výkon překonává 200 wattů, značky Redmi a Oppo už na veřejnosti ukázaly prototypy, které mají dobíjecí výkon 300 wattů. A to už se nebavíme o plném dobití v desítkách, ale v jednotkách minut.

Mobilní výrobci se snaží rychlonabíjení zpřístupňovat u stále levnějších telefonů, mnohým značkám to pomáhá při přímém srovnání s konkurencí. Když máte dva velmi podobně vybavené telefony, vyhrává často ten, který se nenabíjí dvě hodiny, ale jen 35 minut. Novou nepsanou normou smartphonů je tedy dobíjení, které trvá maximálně hodinu, ideálně méně.

Z hodin na minuty jsme se dostali za pár let, a honba za co nejrychlejším dobíjením dosáhla bodu, kdy už je ještě vyšší nabíjecí výkon rizikový, a současně znamená zkrácení času maximálního dobití jen o několik málo procent. Counterpoint očekává, že se mobilní výrobci začnou brzy soustředit na pilování jiných technologií ve smartphonech, o jaké přesně se bude jednat, však firma nedokáže odhadnout.

Ukázka 300W dobíjení od Redmi:

Zdroj: Counterpoint