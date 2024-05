Průměrný uživatel Apple Watch urazí maraton za necelý rok. Nejdál běhají lidé starší 35 let, senioři raději chodí

Apple v rámci unikátní studie zjišťoval návyky uživatelů Apple Watch, které se týkají jejich chůze a běhu. Studie vznikala od listopadu 2019 do ledna 2024, a celkem se jí více než 1500 uživatelů. Celkem bylo zaznamenáno 1978 zkompletovaných maratonů (42 195 m). Průměrný uživatel studie urazí jeden maraton za 334 dní, samozřejmě se nebavíme o každodenní chůzi či běhu s přesně stanoveným limitem, ale statistika zohledňuje běžný každodenní pohyb.



Studie od Applu mapovala pohyb při využívání hodinek Apple Watch. Největší vzdálenost urazili běžci ve věkové skupině 35 až 44 let, popř. chodci ve věku 45 až 54 let. Na záda jim však poměrně výrazně dýchá věková skupina 65+. Pohyb rozhodně není jen pro mladé, kteří však u větších dálek upřednostňují spíše běhání

Výzkum však nebyl zaměřený čistě na ušlé a uběhnuté vzdálenosti a na počet kroků. Přesto z něj však vyplývá, že se jeden maraton znamená v řeči čísel zhruba 52 400 kroků. U lidí s BMI (Body Mass Index) mezi 18,5 až 24,9, což značí klasifikaci „optimální váha“ byl vidět výrazný vzestup pohybu při běhání, to stejné lze tvrdit i o věkové skupině 35 až 44 let, která byla v běhání nejaktivnější (33,9 %). Hned za ní se však se ztrátou 3,2 % dostala věková skupina 25 – 34 let.

U chůze však byly výsledky trochu odlišné. V počtu zkompletovaných maratonů dominovala věková skupina 45 až 54 let, následována věkovou skupinou 65+. Mezi řádky lze vidět, že v chůzi na delší vzdálenosti jsou aktivnější spíše starší generace, zatímco ta mladší, když už má vydat fyzický výkon, tak dlouhodobě raději běhá.

Samozřejmě, každý uživatel hodinek Apple Watch je jiný, a má zcela odlišné cíle aktivit a pohybu. Studie však může kombinací dat přinést i další pohledy na aktivitu uživatelů hodinek od Applu. Třeba na nejaktivnější měsíce pro pohyb, rozdělení podle pohlaví nebo statistiky při nižších cílových délkách, např. při zohlednění půlmaratonu, nebo při pevně stanoveném počtu kroků. Výsledky studie v tabulkách si můžete prohlédnout zde.

Zdroj: Apple Hearth and Movement Study