První Android s „Dynamic Islandem“ jde do prodeje. A s ním ještě líbivá stylovka. Realme 10 a C55 znají české ceny

Čínské Realme po velké expanzi v uplynulých letech své aktivity na českém trhu částečně utlumilo, ale to neznamená, že by zde neuvedlo v roce 2023 vůbec žádné novinky. Na nedávno v Barceloně představený „rychlonabíjecí“ model Realme GT 3 to zatím nevypadá, ale do tuzemských obchodů se dostávají jiné novinky – Realme 10 a Realme C55.

Oba modely směřují do nižší třídy, nakonec i cenově jsou si podobné a vejdou se do šesti tisíc korun. Model C55 už se stačil proslavit s předstihem díky tomu, že má jít o první Android, jenž má průstřel pro selfie kamerky v displeji využívat softwarově podobným způsobem jako Apple svůj Dynamic Island na iPhonu 14 Pro. Druhá novinka je zase pokračovatelem oblíbené „číselné“ řady, se kterou si Realme v minulých letech vydobylo největší pozornost.

Realme C55

Tento model se iPhony inspiruje také vzhledově, má rovná záda s výraznými objektivy fotoaparátu a ostře seřezané hrany. IPS displej se rozprostírá na úhlopříčce 6,7 palce, má Full HD+ rozlišení, 90Hz obnovovací frekvenci a maximální jas 680 nitů. Oblasti kolem průstřelu selfie kamery se říká Mini Capsule a má podobnou funkci jako Dynamic Island u iPhonu – může se zmenšit či zvětšit a v černé oblasti zobrazit například stav baterie, počet kroků nebo doručenou textovku.



Realme C55 se prodává ve dvou barvách

Výkon telefonu dodává čipset Helio G88 od Mediateku. Na zádech jsou dva fotoaparáty, hlavní 64Mpx a druhý 2Mpx pro hloubku ostrosti. Baterie s kapacitou 5000 mAh podporuje rychlé kabelové dobíjení 33 W. Čtečka otisků prstů se nachází na boku telefonu. Nechybí slot na paměťovky, 3,5mm jack a NFC. Telefon běží na Androidu 13 s nadstavbou Realme UI 4.0. Prodává se v černé a zlaté barvě v paměťových verzích 6 + 128 GB nebo 8 + 256 GB za 4800 Kč, resp. 6000 Kč.



„Dynamic Island“ v podání Realme. Má název Mini Capsule a zatím spíš bude jen suplovat notifikační lištu

Realme 10

I když jsou si novinky hodně podobné, Realme 10 stojí přece je o něco výš. Poznáte to například podle 6,4palcového Full HD+ displeje s 90Hz obnovovací frekvencí, který je typu AMOLED (oproti IPS u C55). Zde ale zase chybí funkce „Mini Capsule“. Výkon dodává čipset Helio G99 od Mediateku. Baterie s kapacitou 5000 mAh podporuje rychlé kabelové dobíjení 33 W.



Realme 10 je v prodeji v těchto dvou barvách

Zadní dvojitý fotoaparát obsahuje primární 50Mpx senzor a objektiv se světelností f1.8, druhý 2Mpx snímač a jeho černobílý objektiv se jeví poněkud zbytečně. Přední selfie kamera má rozlišení 16 Mpx. Telefon nepodporuje 5G sítě, ale zato má slot na paměťovou kartu, 3,5mm jack i funkční NFC. Běží na starším Androidu 12 a nadstavbě Realme UI 3.0. Prodává se v černé a perleťově bílé barvě v jediné paměťové konfiguraci 8 + 128 GB za 6000 Kč.

Smartphone Realme 10 na produktovém videu výrobce: