První Apple Store otevřel před 20 lety, můžete si ho projít v rozšířené realitě

Obchody Apple Store můžete dnes vidět ve velkých městech po celém světě a zákazníkovi mají nabídnout ten nejlepší zážitek z nákupu a často bývají spojeny i se zajímavou architekturou. Ten úplně první minulý týden, 19. května oslavil 20 let a jedná se o Apple Store v obchodní domě Tyson Corner Center ve Virginii. Pokud chcete vidět, jak prodejna tehdy vypadala, můžete si ji nově prohlédnout v rozšířené realitě na iPhonu nebo iPadu.

Celý model ukazuje obchod v podobě jako nám jej v roce 2001 prezentoval sám Steve Jobs, včetně různých detailů. Vidět zde můžeme rozdělení obchodů do sekcí pro domácí a profesionální uživatele včetně tehdejších produktů jako byl ikonický barevný iMac, profesionální počítač Power Mac, nebo přenostné laptopy iBook a Power Book.

V prodejně je také dnes již ikonický Genius bar, který byl tehdy velkou novinkou a slouží jako technická poradna pro zákazníky. V rozšířené realitě si u něj můžete prohlédnout i ikonický červený telefon, který tehdy sloužil jako přímá telefonická linka do Cupertina v případě, že obsluha nebude schopna zákazníkovi dostatečně poradit.

I tehdy byla velká část prodejny věnována produktům výrobců třetích stran, ať šlo třeba v modelu viditelné fotoaparáty a kamery nebo krabicová balení různých her a programů jako je The Sims 2, Adobe Photoshop a další. První prodejnu Apple Storu si můžete v rozšířené realita prohlédnout stažením tohoto ARkit souboru do iPhonu/iPadu.

Steve Jobs představuje první prodejnu Apple Store:

Via: 9To5Mac, All About Steve Jobs.com