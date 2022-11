První benchmarky Snapdragonu 8 Gen 2 jsou tady. Qualcomm se dotahuje na Apple, grafikou jej už překonává

Qualcomm nebyl při nedávné premiéře svého top čipsetu úplně sdílný, a tak nám neprozradil označení grafiky ani typy výkonových a úspornějších jader. Qualcomm však už vývojářům s předstihem zpřístupnil letošní generaci QRD zařízení, tedy referenčního smartphonu, který je vůbec první na světě osazený Snapdragonem 8 Gen 2. A první věc, kterou vývojáři udělali, bylo samozřejmě testování telefonu v syntetických benchmarcích.

Referenční smartphone měl sice aktivní funkci „UI Perf Mode“, která se snaží donutit benchmarky využívat primárně hlavní superjádro, což může znamenat nepatrně vyšší skóre, než při běžném zápřahu. Že tato funkce nebude mít až takový dopad, naznačuje výsledek v benchmarku Antutu. V něm telefon získal 1 271 535 bodů, což je o zhruba 13 procent více, než výsledek plusové verze Snapdragonu 8 Gen 1. A vše nasvědčuje tomu, že i tentokrát se výkonová laťka procesoru dost výrazně posune. Antutu je však tzv. holistický benchmark, který nemusí ve všech ohledech reflektovat avizovaný 35% nárust výkonu procesoru.



První benchmarky naznačují, že se letošní osmičkový čipset Qualcommu jednoznačně povedl

Geekbench 5 se však zaměřuje právě na procesor, a z výsledku 1 488/5 198 bodů je patrný nárust skóre o úctyhodných 25 procent (vzhledem k SD 8+ Gen 1), resp. o 38 procent vzhledem k loňskému základnímu SD 8 Gen 1. A to je vskutku nečekaný meziroční pokrok.

U grafického čipu zatím musíme vařit z vody. Qualcomm u něj neuvedl název, počet jader ani jeho základní frekvenci. V benchmarku GFXbench, který zase testuje čistě grafickou stránku, jsou výsledná skóre dílčích testů o 25 až 30 procent vyšší, než u Snapdragonu 8 Gen 1. Tedy až na základní test T-Rex, kde nová generace čipsetu zaostává za tou loňskou, zřejmě proto, že se jedná o test s nízkým nárokem na grafický výkon, v němž nová řada grafiky běžela „na volnoběh“.

Jak obstojí ve srovnání s Applem?

Energetická efektivita čipsetu při vícejádrovém výkonu odpovídá loňskému čipu Apple A15 Bionic, daní je však spotřeba 12W při maximálním výkonu, který však překonává procesor od Applu o 22 procent. Jednojádrový výkon je na úrovni Apple A14 Bionic. Efektivita grafického čipu a jeho výkon jsou však na aktuálním mobilním trhu suverénně na prvním místě. Grafický výkon překonává A16 Bionic o 15 %, přičemž grafika současně potřebuje o 10 % méně energie!

Testeři si chválí zejména o čtvrtinu vyšší výkon při podobné spotřebě jako Snapdragon 8+ Gen 1, čímž se výrazně zvedá energetická efektivita čipsetu. Čipset však tento rok paradoxně nejvíce brzdí malý cache. Místo maximálně možné 16MB L3 cache má tato paměť v čipsetu pouze poloviční kapacitu.

Qualcomm tak na trh konečně dostal špičkový čipset, kterým může konečně pořádně konkurovat „železu“ u iPhonů. Z mezigeneračních změn by však měli mít radost převážně evropští zájemci o chystanou řadu Galaxy S23 od Samsungu. Ta by totiž měla po letech konečně běžet na Snapdragonech, které mají být navíc společně s grafikou ještě lehce přetaktované. Pokud se tak skutečně stane, bude to comeback ve velkém stylu.

Mezi další značky, které možná už za pár týdnů představí své první novinky se špičkovým čipstem od Qualcommu, patří Honor, Xiaomi, Oppo, Redmi, Motorola a další. Na sociálních sítích jednotlivých značek se každá z nich opírá o to, že brzy uvede na trh první telefon s čipsetem SD 8 Gen 2, ovšem ve skutečnosti může být první jen jeden. Která ze značek to nakonec bude?

Představení Snapdragonu 8 Gen 2:

