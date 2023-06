První beta iOS 17 není omezená jen na vývojáře, jednoduše ji nainstalujete i do svého iPhonu. Poradíme, jak na to

Když Apple vydá betaverzi nové verze operačního systému, je vždy primárně určena vývojářům. Ti však musí za členství v programu Apple Developer Program platit 99 dolarů za členský rok, což však v minulosti běžným uživatelům nijak nevadilo. Stačilo stáhnout soubor s vývojářským profilem, který následně jinak nedostupnou aktualizaci zpřístupnil. Od iOS 17 však nastává změna. Už první betaverzi systému si může stáhnout prakticky kdokoliv, bude k tomu potřeba jen běžné Apple ID.

Apple změnu oznámil ve vší tichosti v aktualizovaném dokumentu na svém vývojářském webu. Běžní uživatelé přihlášení pod svým Apple ID (tedy bez propojení s vývojářským programem) sice o spoustu funkcí „přicházejí“, to jim však určitě vadit nebude. Betaverze systému mají nově dostupné zcela zdarma, takže případní zájemci o novou verzi systému už nemusí hledat „pololegální“ alternativní cesty.



Ve svém kompatibilním iPhonu můžete betaverzi iOS 17 zpřístupnit přes nabídku Nastavení - Obecné - Aktualizace softwaru - Aktualizace betaverzí

Jak tedy váš stávající iPhone aktualizovat na první betaverzi iOS 17? Poměrně jednoduše, stačí jen, abyste měli v iPhonu poslední verzi iOS 16.5. Následně přejděte do Nastavení - Obecné - Aktualizace softwaru - Aktualizace betaverzí, kde nejdete položku iOS 17 Developer Beta. Po aktivaci se do minuty spustí stahování betaverze, která se vám posléze nainstaluje do vašeho iPhonu. Mezi podporovaná zařízení patří iPhone XR, iPhone XS a novější modely, resp. iPhone SE 2. generace a novější zařízení.

Beta je na vaše vlastní riziko

Zveřejněním betaverze pro běžné uživatele si však Apple trochu „naběhl na vidle“. Oproti původním předpokladům se nejedná o chybu amerického giganta, ale o zcela jasný záměr. Jenže, uživatelé by měli vědět, že používání betaverze softwaru je na jejich vlastní riziko, jelikož se jedná o verzi systému, která je určena primárně vývojářům, a nikoliv do telefonu, který používáte každý den.



Od iOS 17 spadá testování betaverzí iOS do bezplatné části, ke které nepotřebuje vývojářské předplatné

Betaverze je zrádná v tom, že je stále ve vývoji, a při používání zařízení s betou může dojít k neočekávaným chybám. Instalace systému je tedy doporučena jen těm, kteří ví, co dělají, a jsou ochotni riskovat možné následky. V aktuální betaverzi padá za určitých okolností hudební přehrávač, systém má vizuální chyby, nepovedené animace, jeho plynulost není taková, na jakou jste zvyklí, a baterie iPhonu vydrží o něco méně. Pokud tedy potřebujete přejít na iOS 17 co nejdříve, doporučíme počkat minimálně na budoucí betaverze, které vyřeší výše uvedené nedostatky.

Zdroj XDA