První dojmy ze skládacího Oppo Find N. Je jako Samsung Z Fold, jen kompaktnější

Ohebné telefony udělaly další krůček směrem k mainstreamu, do hry se pouští čínské Oppo. Chce konkurovat hlavně Samsungu, který má ve „skládačkách“ téměř monopol, takže budeme nevyhnutelně srovnávat.

Samsung má malý praktický Z Flip a špičkově vybavený, ale přece jen docela velký Z Fold. Právě představený Oppo Find N je přesně mezi, takže má našlapanou výbavu, praktičnost a ergonomii malého telefonu, i pocit alá tablet po otevření.



Co se hotového produktu týče, je Find N ohebná prvotina, ale Oppo má za sebou čtyři roky a šest generací vývoje. Výrobce se chlubí tím, že po otevření máte velký displej v landscape režimu, ale ve skutečnosti má velmi blízko ke čtverci (poměr stran 9:8,4).

Hned v úvodu si pojďme odbýt hlavní špatnou zprávu – Find N se bude prodávat pouze v domovské Číně a pro evropský (nebo dokonce český) trh se s ním nepočítá ani do budoucna. Ale když se po tiskové konferenci vypnuly mikrofony, mluvili zástupci firmy o tom, že tohle je jen začátek. První produkční model možná do Evropy nepřijde, ale ten druhý už by mohl. Jen je otázka, jestli to bude za půl roku, nebo za rok...



Černá a bílá verze jsou klasika, nejvíc se mi líbila jemně fialová. Záda chrání Gorilla Glass Victus, destička modulu fotoaparátu je keramická.

Bez mezery, bez rýhy

Pojďme si odbýt i další stěžejní otázku – jak moc je na telefonu vidět ohyb velkého displeje? Podívejte se na moje živé fotky funkčního telefonu. V demo zóně bylo otřesné osvětlení, takže výsledek nestojí za moc, ale aspoň těchto pár si určitě proklikejte. V nemilosrdném protisvětle jsem se snažil zachytit ohyb displeje a musím říct, že maskování je téměř dokonalé.



Když budete zvlnění hledat, tak jej najdete, ale pokud telefon normálně používáte, ohyb zmizí a naprosto neruší. Příjemný je i pocit z dotyku – pryč jsou doby prvních ohebných displejů, kdy jste neomylně cítili plast. UTG se při dotyku schová jako pevné sklo u klasického smartphonu. Displej má zvládnout 200 000 ohnutí.



Dalším trumfem je nulová mezera mezi polovinami displeje při složeném telefonu. Takhle je to zařízené uvnitř a takhle to vypadá v praxi – ani světlo (téměř) neprojde.

Jméno Samsung při prezentaci nepadlo, ale podle označení svrchní vrstvy displeje Ultra Thin Glass je evidentní, kdo je dodavatelem. Ostatně není velké tajemství, že Samsung tímto způsobem hodlá podpořit rozvoj nového smartphonového segmentu.

Software

Technika je jedna věc, ale život jí vdechne až operační systém. Oppo se snaží možnosti obou displejů vytěžit na maximum. Přechod z malého displeje na velký je plynulý a neměli byste přijít o data (rozepsanou zprávu, rozehranou hru atd.). Pěkně je vyřešený multitasking – prostě dvěma prsty přejedete po ohybu displeje, z menu vyberete appku pro levou stranu, a pak pro pravou. Pokud máte kombinaci aplikací, které často používáte spolu, lze je pod jednou ikonkou uložit na plochu.



Systémové aplikace jsou na multitasking připravené, ale v praxi narazíte na to, že ty ostatní se na polovinu displeje vytěsnit nenechají – viz příklad předinstalované hry Candy Crush.

Z flexibilní konstrukce těží i fotoaparát. V rohu velkého displeje sice je malá selfie kamera, ale pokud chcete kvalitu, chcete fotit hlavními foťáky.



Při otevřeném telefonu tak můžete použít vnější displej jako náhled.



Napůl otevřený telefon nepotřebuje stativ, přivřený telefon může mířit ke hvězdám a natáčet 4K noční timelapse. Kloub Flexion Hinge umožňuje fixovat telefon kdekoliv mezi 50 a 120 stupni (pochopitelně plus krajní polohy).

Výbava a cena

Při pohledu na výbavu novinky je jasné, že půjde o nový vlajkový model. Nejvýkonnější procesor, nejrychlejší operační paměť se snad až zbytečně velkou kapacitou, superrychlé úložiště UFS 3.1 s kapacitou 512 GB. Telefonu chybí stupeň krytí IPxx, ale Oppo říká, že „nějaká“ zvýšená odolnost proti vodě a prachu tady je.



Čtečka otisků prstů je integrovaná v bočním vypínacím tlačítku, telefon má dva stereo reproduktory (s podporou Dolby Atmos).

Baterie má solidních 4 500 mAh, až praxe ale ukáže, jak s ní telefon hospodaří. Nabíjení je jedním z hlavních trumfů značky Oppo, ale Find N umí střízlivých 33W (SuperVOOC Flash Charge, 55 % za 30 minut, 100 % za 70 minut). Skvělou zprávou je, že nechybí ani bezdrátové nabíjení AirVOOC, tentokrát s výkonem 15W. Reverzní nabíjení umí 10 W.

Oppo Find N katalog rozměry a hmotnost: 133 × 140 × 8,0 mm, 275 g

displej: 7,1", kapacitní LTPO OLED, 1 792 × 1 920, 370 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 75 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Fotoaparát kombinuje hlavní senzor Sony IMX 766 s rozlišením 50 MPx, širokoúhlý objektiv dostal 16 MPx a teleobjektiv má pod sebou senzor o rozlišení 13 MP (stupeň přiblížení výrobce neudává). Selfie kamery jsou v průstřelu malého I velkého displeje. Na stejné akci Oppo představilo špičkový procesor MariSilicon X pro zpracování obrazu, ale ohebný Find N jej ještě nemá.

V Číně se telefon začne prodávat bezprostředně po premiéře, cena je 8999 jüanů, což je asi 33 tisíc korun.