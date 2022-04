První emulátor Androidu 11 pro PC je z Číny. Jen těsně předběhl Android subsystém i aplikaci Play Games

Čínská společnost NetEase vypustila do éteru vůbec první Android emulátor, který ve Windows nabídne virtualizovaný Android 11. Je to možná překvapením, ale mnohem známější BlueStacks běží na stařičkém Androidu Nougat, u některých her však může být požadována novější verze Androidu. A právě to má splnit betaverze emulátoru MuMu Player 11 beta. Ten se na trh dostává v době, kdy ještě na Windows celosvětově nestihl zpřístupnit Amazon Store a emulaci přes Android subsystém, či aplikace Google Play Games for PC.

V současně době najdete na trhu emulátory, které podporují Android 7 Nougat či Android 9 Pie. MuMu Player 11 přináší předchozí generaci Androidu a současně umožňuje instalaci her i na méně výkonná zařízení. I když nový emulátor rozbíhá graficky velmi náročně hry, z operační paměti si „ukousne“ pouze 1GB RAMky.

Jedná se také o vůbec první emulátor, který podporuje cross-platforma API Vulkan, které se v předchozích letech stalo standardem pro výpočet a rendering 3D grafiky. Díky tomu se emulátor pyšní až podporou frameratu 120 fps, což oceníte zejména u graficky náročných RPG či u stříleček. Součástí emulátoru je i modul pro záznam displeje či nastavení, v němž vyřešíte případné problémy s klávesnicí a myší.

Emulátor si můžete bezplatně stáhnout zde. Pro jeho běh je však třeba virtualizace na systémové úrovni. Pokud ji nemáte aktivní, bude nutné funkci povolit v BIOSu. U některých notebookových CPU tak můžete narazit, naopak u desktopu se nám instalace podařila na „první dobrou“.

Představení aplikace Google Play Games pro Windows: