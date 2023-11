První hodinky Apple Watch měly mít neinvazivní měřič krevního cukru. Jenže tenchnologie nebyla dotažená do konce

Mark Gurman, se vším dobře obeznámený „informátor“ Applu, prozradil, že Apple měl už před lety s Apple Watch velké plány. Už první generace hodinek totiž měla dostat neinvazivní měřič krevního cukru, což mělo ulehčit měření stovkám miliónům uživatelů po celém světě. Technologie však ještě nebyla dotažená do konce, a tak se do prvních Apple Watch jen těsně nedostala. Apple tuto metodu metodu přesto vyvíjí dodnes, což jej každý rok stojí desítky milionů dolarů.



Toto je první generace Apple Watch, která měla dostat neinvazivní měření krevního cukru. Nakonec se tak nestalo a Apple technologii vyvíjí dodnes, aby ji mohl nasadit v budoucích hodinkách

V roce 2011 měla v Palo Alta kancelář firma Avolonte Health, která vyvíjela neinvazivní měření krevního cukru. Apple byl jejím majitelem, a o samotném vývoji této technologie rozhodl těsně před svou smrtí Steve Jobs. Pro současné diabetiky by to znamenalo jednoduché zjištění cukru v krvi na místo současně nejpoužívanější invazivní metody. Při ní je třeba získat z prstu kapku krve a umístit ji na drahý testovací proužek, v nějž odečte cukr v krvi samostatný glukoměr. Toto všechno měla už před 8 lety (!) nahradit aplikace v hodinkách navázaná na speciální snímač.

Vývoj spolyká desítky milionů dolarů ročně

V roce 2015 přišla na svět první generace Apple Watch, která však snímač pro měření cukru v krvi neměla. Apple se konzervativně soustředil jen na srdeční tep, spánek, počet kroků, cvičení a spálené kalorie. Hodinky však už tehdy měly daleko větší potenciál, protože je Apple původně plánoval spíše jako komplexní zdravotní zařízení na zápěstí. Nakonec jej prezentoval jako fitness doplněk a prodlouženou ruku iPhonu. Po letech si je Apple vědom, že start hodinek mohl být daleko více „bombastický“, a ví to i doktoři a specialisté, s nimiž Apple na projektu pracoval. Z jejich pohledu se jedná o promarněnou příležitost.

Ještě, když si hodinky postupem času samy vybudovaly auru zařízení, které zachraňuje lidské životy. Ať již při dopravních nehodách či při upozornění na vysoký krevní tlak. Do budoucna by se do hodinek od Applu mělo dostat i měření krevního cukru, ale zatím není jasné, kdy se tak stane. Víme jen to, že vyvíjená „krátkovlnná infračervená absorpční technologie“ využívá světlo k prosvětlení kůže a algoritmus následně vypočítá míru glukózy v krvi.

Zdroj: Bloomberg