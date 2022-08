První krok na cestě k mobilní budoucnosti. Google chce aplikace pro Android propojit s jinými platformami

Google učinil první krok k tvorbě aplikací, které budou vzájemně komunikovat bez ohledu na operačním systému. Vydal první sadu nástrojů Cross device SDK pro Android, která v první vlně umožní komunikaci aplikací mezi různými typy Android zařízením. V budoucnu by pak tyto aplikace měly efektně komunikovat i s jinými operačními systémy, než jen v rámci Androidu.

Součástí SDK jsou prozatím tři moduly. První dokáže vyhledat blízká zařízení (alias Sdílení nablízko), druhý umožňuje vytvořit zabezpečené spojení mezi zařízeními, třetí pak umožňuje samotné spuštění aplikace na typově odlišných zařízeních. Ke konektivitě mezi zařízeními se v rámci Cross device SDK používá Wi-Fi, Bluetooth a UWB (Ultra-Wideband).



První ukázka Cross device SDK? Např. skupinové objednání jídla, kdy si každý z blízkých uživatelů sám objedná na svém telefonu

A jaké jsou ukázkové možnosti využití? Nové SDK např. umožní uživatelům na vlastních zařízeních vybrat položky z menu v případě skupinové objednávky v restauraci. Nebude třeba podávat jeden telefon z ruky do ruky. Dalším ukázkovým příkladem může být pokračování v aplikaci mezi zařízeními. Pokud např. rozepíšete poznámky na tabletu, můžete v ní pokračovat na smartphonu (a obráceně). To už sice dnes u vybraných aplikací umí i Samsung, Google však hledá univerzálnější řešení, které by fungovalo napříč výrobci. Třetím ukázkovým příkladem je pak sdílení specifické lokace z navigačního systému v autě do telefonů všech pasažérů.

Google tak čeká dlouhá cesta, zejména s ohledem na efektivní komunikaci mezi zařízeními, které nespadají do ekosystému Android. V současné době je navíc možné přes SDK naprogramovat spolupráci pouze mezi dvěma zařízeními najednou, toto omezení by však při vydání finální verze SDK mělo zmizet.

Detaily k řešení multi-device od Googlu:

Zdroj: Googleblog