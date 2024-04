První nositelnost pro batolata hlídá jejich dech, pohyb a pády. Dětský monitor připevníte přímo na pyžámko

K telefonu si můžete přikoupit nositelnosti různého druhu v rozličných cenových patrech, až dosud se však nikdo příliš nezamýšlel nad tím, že různé věkové skupiny mohou mít různé požadavky na funkce. Vznikla tak vůbec první AI nositelnost pro batolata a kojence, která se nazývá Elora Baby Wellness Monitor. Nahradí detektory dýchání umístěné pod matracemi dětských postýlek a k tomu přidá spoustu detailů o pohybu a aktivitě malých dětí. Vše podstatné si samozřejmě zobrazíte přímo ve svém smartphonu.



Elora Baby Wellness Monitor je univerzální nástroj pro milovníky grafů, tabulek a statistik. Společně s mobilní aplikací má řadu nástrojů a funkcí, které u běžných hodinek a náramků rozhodně nenajdete. Třeba měření doby, kterou děti tráví na břiše...

Dětský monitor značky Elora se připíná na body, a monitoruje dech, pláč, spánek, počítá vyslovená slova, eviduje nálady a pomáhá s doprovodnými aktivitami, např. při krmení, hraní, při aktivitách na břiše nebo při různých událostech během dne. Veškeré získané informace se za přispění umělé inteligence ukládají do mobilní aplikace LittleOne.Care, kterou má ve svém telefonu rodič dítěte. A to je něco pro ty, kteří se v práci neobejdou bez tabulek, grafů a detailních statistik. Tisková zpráva naznačuje, že i vývoj a aktivitu dítěte je možné posuzovat hodně podobnou metrikou. A to si najde, jak zastánce, tak i odpůrce. Až dosud se jen málokterý rodič snažil nahlížet na dítě prostřednictvím hodnocení mobilní aplikace.

Etiku stranou. Vývojáři nositelnosti a aplikace dodávají, že díky této aplikaci rodičům, kteří trpí nedostatkem spánku, neuteče nic důležitého. Součástí mobilní aplikace jsou i spojení na komunitu dětských expertů, které můžete v případě problémů požádat o pomoc. Samotná nositelnost nevyzařuje žádné škodlivé záření, data jsou přenášená do telefonu jen tehdy, když je zařízení umístěno do nabíjecího docku. Získaná a naměřená data se ukládají na šifrované servery.

Našli byste pro tuto nositelnost jako rodič smysluplné využití?