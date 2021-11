První pokus o globální změnu. Google Play v jedné zemi otevře dveře alternativním platebním metodám

Pokud si v současné době na Google Play něco zakoupíte, celá transakce je zprostředkována platebním systémem od Googlu. Ten si ze zaplacené částky strhne 10 procent (e-booky a hudba), 15 procent (do prvního vydělaného milionu dolarů za rok) či dokonce 30 % v případě těch nejvýdělečnějších her a aplikací. Jižní Korea však rozhodla o tom, že Google musí ve svém obchodě nabídnout alternativní platební možnosti, a to se také stalo. Vůbec poprvé se tak Google sklonil před pravidly nastolenými konkrétní zemí.

Google potvrdil, že bude nová pravidla respektovat, ovšem jeho řešení je šalamounské. I nadále bude z každé platby inkasovat „servisní poplatky“, které budou dle kategorií sníženy na 6, 11 a 26 procent. Google tímto krokem sice zohledňuje absenci svého platebního systému, jedním dechem ale dodává, že „potřebuje vybírat poplatky, aby mohl pokračovat v investicích do Androidu a Google Play, aby mohl financovat pokroky Androidu, vývojářské nástroje a bezpečnostní výzkum“. Pod čarou Google udává, že alternativní platební metody nemusí být tak bezpečné a tak variabilní jako jeho platební řešení.

Zatím není jasné, jak se k celé situaci postaví Jižní Korea, za současné konstelace však Google o příval alternativních platebních metod nemusí být strach. Vývojářům to za ušetření několika málo procent, když zohledníme náklady na provozování či využití jiného platebního systému, určitě stát nebude. Vlk se nažral a koza zůstala celá...

Nyní je řada na Applu, aby se novým podmínkám podvolil, a pokud se tak nestane, budou jej čekat tvrdé sankce. Jižní Koreu tak můžeme vidět jako průkopníka, který se snaží rozbít monopol operačních systémů Android a iOS. Ovšem to, že Google i dle nových podmínek vybírá poplatky v téměř stejné výši, je spíše ukázkou toho, že se světový gigant jen tak lehce nevzdá. Vždyť jde v první řadě jen o peníze...

Zdroj Reuters