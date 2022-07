První problémy Nothing Phonu. Uživatelé hlásí zelený nádech displeje, mrtvé pixely a nevzhledné pruhy

Přestože se výroba smartphonů v posledních letech dostala na velice vysokou úroveň, čas od času se stane, že uživatelé narazí na vadné kusy. Vidět jsme to mohli u iPhonů, ale velká aféra byla například i kolem Google Pixelu 6 Pro, který se při spuštění prodejů potýkal rovnou s několika různými problémy. Nyní se bohužel chyby nevyhnuly ani novému Nothing Phonu (1).

Ten se v těchto dnech dostává k prvním zákazníkům a už někteří z nich zaznamenali poměrně nezanedbatelné problémy s displejem. Někteří si totiž stěžují na výrazné zelené pruhy v částech displeje, které kazí celý dojem z používaní. V jiných případech se objevily vadné pixely, zejména v oblasti kolem průstřelu čelní kamerky. A to již po pár dnech od vybalení z krabice!

Zelené pruhy a mrtvé pixely

Podobné chyby se občas u telefonů stávají, nicméně v tomto případě se neduhy objevily pouhých pár hodin po rozbalení, což ukazuje, že půjde o chybu přímo z výroby. Uživatelů navíc přibývá, ale stále se jedná pouze o jednotky případů. Nicméně to značce, která kolem sebe vytvořila auru firmy, která chce nabourat zavedené pořádky na trhu se smartphony, rozhodně nedělá dobré jméno.

Uživatelé případy zaplavili Twitter značky, kde to řeší se sekcí podpory. Nicméně stále nebylo vysvětleno, o jakou chybu se vlastně jedná. Zda jen o softwarový bug, který bude možné vyřešit případnou aktualizací, nebo se jedná o hardwarovou záležitost, která by vyžadovala fyzickou výměnu. V případě mrtvých pixelů to vidíme na druhou variantu, jenže displeje mají současně i zelený nádech, a ten by mohla vyřešit budoucí firmwarová aktualizace.

Firma se při představení telefonu svým displejem velmi chlubila, protože pro výrobu rovného displeje firmy netypicky použila dražší flexibilní displej, který se většinou používá pro zakřivené telefony. A to proto, aby měl smartphone stejně široké rámečky po všech stranách displeje.

Představení Nothing Phone (1):

