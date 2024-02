První skládací iPhone od Applu přijde nejdřív v roce 2026. V portfoliu by mohl nahradit iPad mini

Věděli jste, že Apple je v USA druhou nejoblíbenější značkou skládacích telefonů? Skutečně je tomu tak – alespoň podle téměř rok starého průzkumu, a to i přesto, že se gigant z Cupertina v té době v segmentu trhu ovládaném Samsungem vůbec nijak neangažoval. Tato skutečnost se do dnešního dne nezměnila a očekává se, že k posunu dojde nejdříve v roce 2026. Podrobnosti přináší web Phone Arena.

V souladu s předchozími spekulacemi na toto téma přišla koncem minulého týdne z Jižní Korey žhavá zpráva, která předpovídá, že produkt Applu, který se bude snažit konkurovat skládacímu Galaxy Z, bude prodáván spíše jako skládací iPad než jako skládací iPhone. Měli bychom ale počítat s tím, že se časem budou hranice mezi oběma kategoriemi posouvat stále blíže, až k úplnému vymizení.

Vytlačí „skládačka“ iPad mini?

Zdá se, že zahraniční zdroje jsou o skládacím zařízení docela silně přesvědčené, nicméně v tuto chvíli není nic potvrzeno a možná ani samotný Apple zatím nemyslel tak daleko dopředu.... Pokud se však první skládací iPad skutečně bude pohybovat v rozmezí mezi 7 a 8 palci, pak by ukončení výroby „tradičního“ iPadu mini dávalo smysl. Koneckonců ani Samsung dnes neprodává žádné zařízení, které by se velikostí obrazovky blížilo 7,6" Galaxy Z Fold 5.

Jednou ze zjevných překážek, které v tuto chvíli brání Applu v posunu ke skládacím zařízením, je předpokládaná cena „iPadu Fold“. S ohledem na složitější konstrukci lze docela spolehlivě očekávat, že by měla být o hodně vyšší než cena 8,3" iPadu mini (2021), která v Česku v současnosti startuje na 14 500 Kč za nejnižší verzi se 64 GB interní paměti.

Proti přechodu na ohebné iPady hraje roli ještě jeden relativně drobný detail. Údajně se připravuje nová generace iPadu mini, který má mít v základu OLED obrazovku. To nás nutí krajně pochybovat o tom, že by Apple mohl za pouhé dva nebo tři roky ukončit bezesporu úspěšnou rodinu kompaktních tabletů.

Apple nebude šlapat sám sobě na paty

V neposlední řadě se zdá, že skládací zařízení Apple s primárním displejem o velikosti 7,7 nebo 7,9 palce by mohlo šlapat na paty iPhonu Pro Max stejně jako iPadu mini, zejména pokud vezmeme v úvahu vyšší ceny největších a nejvyspělejších telefonů se systémem iOS.

Nutno konstatovat, že o žádné skládací alternativě Galaxy Z Flip od Applu zatím oficiálně nepadlo ani slovo. Místo toho prý firma s nakousnutým jablkem ve znaku uvažuje o gigantickém skládacím produktu s úhlopříčkou kolem 20 palců, který pravděpodobně vyjde nějakou dobu po výše diskutovaném 7,5 až 8,5palcovém zařízení.

Nezní to zrovna jako sen mobilních nadšenců, nemluvě o tom, že pokud něco takového skutečně vznikne, bude se cena pohybovat hodně, hodně vysoko. Z nějakého důvodu ale Apple údajně upřednostňuje tento do značné míry tajný projekt před nepříliš drahým skládacím zařízením, které by mohlo vyzvat Samsung na rychle se rozšiřujícím a potenciálem překypujícím globálním trhu.