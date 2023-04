První tablet od osamostatněné značky je v Česku. Honor Pad 8 koupíte za 7500 Kč

Honor jako značka na trhu existuje přes 10 let. Dlouhou dobu působil jako dceřiná značka Huawei, na konci roku 2020 se osamostatnil s tím, že bude postupně prodávat plnoformátové portfolio elektroniky od smartphonů, přes počítače, sluchátka, chytré hodinky a tablety. Právě první nový tablet „ze samostatné éry“ jde do prodeje na českém trhu. Je to Honor Pad 8, prodává se za 7500 Kč.

Honor u svého tabletu vsadil na kovové štíhlé tělo, které měří v pase necelých 7 mm a váží 520 gramů. Osmička v názvu neznačí velikost úhlopříčky displeje, můžeme si ji ale dosadit třeba za osm reproduktorů umístěných po obvodu těla tabletu. Úhlopříčka displeje se vyšplhala dokonce na 12 palců, takže tablet patří mezi ty větší. Výrobce použil IPS technologii a Full HD rozlišení 2000 × 1200 bodů.

Výkon má na starosti starší procesor Snapdragon 680 od Qualcommu. Prodává se jediná paměťová verze 6 + 128 GB. Jeden přední i jeden zadní fotoaparát má každý rozlišení 5 Mpx. Vestavěná baterie nabídne kapacitu 7250 mAh, dobíjí se kabelově maximálním výkonem 22,5 W. Konektivitu zajišťuje duální Wi-Fi (2,4 a 5 GHz), operátorské sítě nejsou podporovány. Tablet běží na Androidu 12 s nadstavbou Magic UI 6.1.