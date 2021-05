První z letošních Xperií v předprodeji. Voděodolnost a 5G, to je Sony Xperia 10 III

Jako první to z nově představených letošních Xperií (Mark 3) stihne do prodeje ta nejnižší – do střední třídy umístěná Sony Xperia 10 III. Poprvé v desítkové řadě přináší 5G konektivitu a hodit se bude i voděodolnost IP65/68. Na výběr jsou tři barvy – černá, bílá a světle modrá. K dispozici je jediná paměťová specifikace 6 + 128 GB za 11 499 Kč.

Telefon patří mezi ty menší, resp. užší. S poměrem stran OLED displeje 21 : 9 a šestipalcovou úhlopříčkou jde o protáhlé zařízení, které se dobře drží v dlani. Výkon včetně 5G konektivity obstarává čipset Snapdragon 690. Kapacita baterie proti minulé generaci povyrostla na 4 500 mAh. Trojitý fotoaparát 12 + 8 + 8 Mpx zvládá jak širokoúhlé snímky, tak i dvojnásobné přiblížení. Potěší 3,5mm jack.