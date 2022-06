Půjde to i obráceně. WhatsApp testuje přenos chatů z Androidu na iOS, zatím jen v rámci betaverze

WhatsApp umožnil přenos historie konverzací již vloni, a to směrem z iOS na Android. Jako první mohly funkci loni v srpnu využít smartphony od Samsungu, v říjnu pak navázala všechna další zařízení s Androidem 12. Přenos konverzací opačným směrem však funguje až nyní, a to zatím v betaverzi aplikace WhatsApp beta.

Pokud tedy budete přecházet z Androidu na iOS, můžete si s sebou vzít i své staré konverzace. Tedy za předpokladu, že budete splňovat všechny tyto podmínky:

přecházíte z Androidu 5 Lollipop a novějšího

na Androidu používáte aplikaci WhatsApp 2.22.7.74 nebo novější

na iPhonu budete mít stejné telefonní číslo jako na Androidu

přenos dat je jednorázový, a to při úvodním nastavení iPhonu

Zatímco splnění prvních tří bodů je „brnkačka“, na čtvrtý bod si musíte vzpomenout při nastavování iPhonu. Funkce je navázána na aplikaci Move to iOS, v rámci které do přenášených dat zahrnete i konverzace z WhatsAppu. Pokud na to však zapomenete a chaty nepřenesete, znamená to, že budete muset iPhone kompletně vyresetovat nebo používat aplikaci WhatsApp „s čistým štítem“. Přenos dat tedy probíhá lokálně přes Wi-Fi či hotspot, a oba telefony musí být připojeny k nabíječce.

Jak na migraci WhatsApp dat mezi dvěma Androidy?

Je třeba dodat také to, že součástí přenosu jsou pouze konverzace. Při využití aplikace Move to iOS se nebudou přenášet informace o provedených platbách ani historie volání přes WhatsApp. Zatím však není jasné, kdy funkce dorazí di běžně dostupné verze aplikace. Odhadujeme, že to minimálně několik měsíců potrvá.

Zdroj: WhatsApp