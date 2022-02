Půjde to ještě levněji? Půjde. Nokia na MWC ukázala tři novinky pro ty nejméně náročné

Nokia si do Barcelony schovala tři levné Androidy, pro ty nejméně náročné uživatele. Jedná se o zástupce „céčkové“ řady, která se v portfoliu objevila v roce 2020. Ve všech telefonech běží ořezaný systém Android 11 Go, který je v posledních pěti letech v 16 procentech vše prodaných Nokií. Jak je vidět, nejedná se jen o okrajovou záležitost, ale o trend, s nímž je třeba počítat.

A právě ti nejméně nároční se mohou těšit na tři nové smartphony, u nichž o výbavu prakticky vůbec nejde. Tím nejdůležitějším parametrem je co nejnižší cena. A byť zatím české ceny neznáme, už teď je jasné, že tyto telefony vám domácí rozpočet rozhodně nezruinují. Pokud hledáte o něco, byť jen nepatrně, výkonnější kousky, můžeme vás odkázat na nedávno představené „géčkové“ Nokie.

Nokia C21 Plus

Nejvybavenější novinka od Nokie trochu vybočuje z řady, protože v rámci nadstandardní výbavy můžete počítat s kovovým rámem (záď je plastová) a se zvýšenou odolností IP52. A ta se u „céček“ objevuje vůbec poprvé. Velký 6,5" displej nabízí rozlišení 1 600 × 720 pix, a to při formátu 20:9. Sklo telefonu je vyztužené, konkrétního výrobce však HMD Global neuvádí. Ve výřezu čeká pětimegapixelová selfie a všímáme si i výrazně „brady“ pod displejem.



Nejvybavenější Nokie z barcelonského MWC - Nokia C21 Plus

Na zádech je umístěn 13Mpx foťák s automatickým ostřením a také 2Mpx hloubkový snímač a přisvětlovací dioda. Uprostřed zad nechybí vycentrovaná čtečka otisků prstů. Tento smartphone však bude na trh dodáván ve dvou konfiguracích. Jedna z nich dostane velkorysou 5 050mAh baterii, druhá o dost střídmější 4 000mAh baterii. Obě dobijete maximálně 10 Watty, a to přes přibalenou nabíječku s obstarožním microUSB.

I když se bavíme o tom nejlepším, je třeba počítat s průměrným čipsetem. Konkrétně se jedná o Unisoc SC9863A, který je vyráběn 28nm technologií. Toto osmijádro (8× Cortex-A55) doplní 2, 3 nebo 4GB operační paměť. Interní úložiště má kapacity 32/64 GB, v obou případech můžete počítat i s microSD kartami.

Nokia C21

Nokia C21 je nepatrně ořezanou verzí „pluska“, design a čipset zůstávají při starém, stejně jako kovový rám a odolné sklo displeje. Zmizela pouze zvýšená odolnost. Telefon také ubral v pase, což se negativně podepsalo na kapacitě baterie. Ta má pouhých 3 000 mAh, a navíc podporuje pouze 5W dobíjení přes microUSB.



Nokia C21 má oproti „plusku“ několik ústupků

Hlavní foťák má rozlišení 8 megapixelů, alespoň, že selfie zůstává při starém. Odemknutí telefonu je možné přes vycentrovanou čtečku otisků prstů či pomocí obličeje.

Nokia C2 2nd Edition

Nokia dnes ukázala i nástupce Nokie C2, ovšem ve specifikacích budeme spíše ubírat. Jediným výraznějším přídavkem je kovové šasi. Displej s úhlopříčkou 5,7 palce snížil své rozlišení na 960 × 480 pix (z HD+), selfie kamerka se samostatnou přisvětlovací diodou je už jen dvoumegapixelová. Původně měla přitom rozlišení 5 Mpx. Na zádech je umístěn pouze jeden pětimegapixelový foťák společně s přisvětlovací diodou.



Nokia C2 2nd Edition se bude nabízet ve dvou barevných variantách

U 2 400mAh baterie potěší snad jen to, že je uživatelsky vyměnitelná. U předchůdce měla o 400 mAh vyšší kapacitu. Dobijete ji maximálně 5 Watty, na těle nechybí ani sluchátkový jack, do něhož zapojíte třeba nová sluchátka se strohým označením Nokia Headphones. Výkon telefonu dodává neznámé čtyřjádro o taktu 1,5 GHz operační paměť je 1 nebo 2GB. V obou případech je interní paměť vždy s kapacitou 32 GB. Telefon s Androidem 11 Go se dočká dvou roků bezpečnostních aktualizací