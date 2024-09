Pusťte toto video a z repráku utopeného telefonu vyženete vodu. Funguje to stejně jako u hodinek

Smartphony a odolnost proti vlhkosti a vodě – to je kapitola sama pro sebe. Pokud telefony nemají žádnou IP ochranu přímo od výrobce, uděláte nejlépe, když se vyhnete jakémukoliv kontaktu s vodou. U telefonů s odolností dle normy IP může zase časem dojít k tomu, že už použité membrány a ochranné mechanismy neplní stoprocentně svou roli, takže se dovnitř může dostat vlhkost. Pokud se tak stane, je nutné telefon co nejdříve vypnout a nechat jej vyschnout. S odstraněním vody z reproduktoru pomáhá toto video z YouTube, které za čtyři roky hlásí přes 45 milionů zhlednutí!



Toto video na YouTube slibuje, že z reproduktoru utopeného telefonu odstraní všechnu vodu. Za čtyři roky nasbíralo přes 45 milionů shlédnutí. Podle expertů jeho přehráním nic nezkazíte, jeho přínos byste však neměli přeceňovat

Video s názvem „Sound To Remove Water From Phone Speaker ( GUARANTEED )“ už na první pohled vypadá podezřele, jenže vysoký počet zhlédnutí svědčí o opaku. Dvouminutové video používá zvuk o specifické frekvenci (v rozsahu 20 až 200 Hz), který má za cíl dostat z reproduktoru zbytkové kapičky vody. Ve své podstatě se toto řešení nijak neliší od toho, jak z reproduktoru dostávají vodu chytré hodinky od Applu nebo Samsungu. Jenže, do jaké míry toto video funguje u telefonů?

Spuštěním videa nic nezkazíte...

Dvojice zaměstnanců firmy iFixit, která dodává náhradní díly pro telefony a publikuje návody na opravy a rozborky telefonů, si toto video ověřila u čtveřice telefonů „odsouzených“ ke zničení. Konkrétně se jednalo o starší telefony iPhone 13, Pixel 7 Pro, Pixel 3 a o Nokii 7.1. První tři splňují odolnost IP68, Nokia pak nemá žádnou zvýšenou odolnost. Testovací proces zahrnoval ponoření telefonu do „UV lázně“, po vytažení z něho byla zbytková vody vytřepána a následně došlo k přehrání zmiňovaného videa. Telefon se nechal do druhého dne, a pak se zkoumalo, jak který model dopadl.

Pixel 7 Pro na tom byl nejlépe, Pixel 3 a iPhone 13 měly i druhý den uvnitř zbytkovou vlhkost, Nokia 7.1 test nepřežila. Ukázalo se, že video má určitý efekt, a už při přehrání prvních vteřin z reproduktoru vyletěly kapičky vody. Pokud se to však nepodařilo „na první dobrou“, někdy se voda při přehrávání videa hned zase vrátila zpět do reproduktoru. Ten má u mobilních zařízení vysoký výkon, který si s vodou dokáže poradit, ovšem nikoliv stoprocentně.

Daleko větším problémem je u mobilů přítomnost dalších míst, kudy se může dovnitř telefonu dostat voda. Konkrétně např. přes USB-C konektor na spodní hraně nebo přes slot pro nanoSIM karty. Výrobci smartphonů si navíc nemohou pomoci reproduktory, které jsou od těchto míst často hodně vzdáleny. Právě proto je toto řešení upřednostňováno primárně u chytrých hodinek.

Video pro vypuzení vlhkosti z reproduktoru:

Videa se zvukem, který z reproduktoru telefonu vyžene vodu, tak ve finále mají určitý smysl (klidně si jej v mobilním prohlížeči přidejte do záložek), neměly byste je však přeceňovat. Jejich spuštěním nic nezkazíte, ale rozhodně nečekejte, že video dostane vodu pryč z celého telefonu. Soudě podle komentářů u videa se záchrana utopeného smartphonu rozhodně nepodaří každému...

Via: hothardware, TheVerge