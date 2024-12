QR kódy pomůžou se snadným sdílením u Androidů přes Quick Share. Samsungy mají navíc sdílení odkazů

Výrobci Androidů se v posledních letech konečně dokázali dohodnout na jednotném formátu pro sdílení souborů. U Samsungů dříve dominovala aplikace Quick Share, Google však do popředí tlačil svou technologii Sdílení nablízko. Nakonec se hlavní sdílecí službou na Androidu stal právě Quick Share od Samsungu, který má u telefonů Galaxy stále nejvíce funkcí. Ty se však postupným tempem dostávají i na telefony dalších značek, a právě teď je na řadě sdílení přes QR kódy.



Androidy už umí sdílet přes Quick Share pomocí QR kódů. Zatím však musíte zohlednit i značku telefonu protistrany. Problém jsou se Samsungy, které mají vlastní implementací QR kódů a sdílení přes odkazy

Quick Share použijete, jak v telefonech, tak v počítačích, přičemž si do detailů nastavíte i viditelnost zařízení nebo možnosti sdílení. Sám Quick Share používám opravu každý den, protože je to nejjednodušší cesta, jak poslat fotku nebo screenshot z telefonu do počítače. Připojení telefonu kabelem k počítači a ruční vyhledání fotek v albech s tisícovkami fotek, u kterých se musí nejprve vytvořit náhledy, je extrémně pomalé. A dost často narážím na problém, kdy telefon odešle soubor, který však druhé zařízení nehodlá akceptovat. Většinou se tak stane po delším používání funkce, popř. se sejdou dvě zařízení, která nejsou na stejné Wi-Fi, a právě zde mohou dost výrazně pomoci QR kódy.

Když jeden QR kód není jako druhý

Nemusíte vybírat zařízení, která jsou poblíž vás dostupná, upravovat viditelnost nebo měnit parametry sdílení z vašich kontaktů na všechny ve vaši blízkosti. Stačí stisknout tlačítko, které vygeneruje QR kód, a ten následně načtete na druhém zařízení. Generování QR kódů funguje delší dobu u Samsungů, a čerstvě se přidávají i další Androidy. Při sdílení stačí stisknout tlačítko, a druhým telefonem načíst QR kód. Dle kombinace značek dvou telefonů pak nastane některý možná scénář.



Sdílení přes QuickShare u Samsungu. Pokud neproběhne lokálně, využije se dočasný upload na cloud

Pokud kód vytvoříte na Samsungu a načtete na Samsungu, na druhém telefonu se spustí aplikace Quick Share a okamžitě dojde k přenosu souboru. Pokud kód vytvoříte na Samsungu a načtete jiným zařízením, v prohlížeči si otevřete webový odkaz s dočasně uloženými sdílenými soubory na Samsung cloudu. Podobně to vypadá i tehdy, pokud přímé sdílení mezi Samsungy nefunguje, a vy povolíte využití cloudu. Soubory zde uložené však mají omezenou platnost (64 hodin), QR kód otevře webové rozhraní, z něhož si můžete soubory stáhnout.

Mezi ostatními Androidy funguje jen přímé sdílení přes QR kódy, protože se zatím ke sdílení nevyužívá cloud. Protože jsou však QR kódy na straně Samsungu a jiných Androidů vytvářeny trochu odlišně, ty, které vytvoříte na jiných Androidech můžete načíst všemi značkami, jen ne Samsungy. Je to podle nás ale jen otázka času, než začnou Samsungy načítat všechny ostatní QR kódy.



Samsungy se však zatím příliš „nebaví“ s QR kódy, které vygenerují ostatní Androidy

Ostatní Androidy by zase mohly časem dostat funkci, kterou mají Samsungy navíc, a to přímé sdílení odkazů s těmi, kteří nejsou ve vaší blízkosti. Když soubor nasdílíte přes sdílecí obrazovku Androidu, stačí vám jen vykopírovat odkaz a poslat jej třeba přes sociální sítě. Ušetříte si tak ruční nahrávání souborů na cloud. Na druhou stranu musíte počítat s tím, že na Dropboxu, OneDrive nebo Drivu soubory vydrží „věčně“, zatímco na cloudu od Samsungu jen pár dní.

Sdílení přes QR odkazy je navázáno na aktualizace systému Google Play. Nejnovější verze se do Androidů dostává postupným tempem.

U Samsungů mají sdílené kódy ještě tu výhodu, že když je na zařízení, které iniciovalo sdílení, otevřete přímo přes aplikaci Quick Share (ikona funkce v adresním řádku prohlížeče), můžete zde sdílení souboru zastavit. Je ale velká škoda, že Samsung nepřidává informaci o počtu stažení. To by se hodilo proto, abyste věděli, že si protistrana soubory stáhla, a že už je tedy můžete přestat sdílet.

