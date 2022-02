Qualcomm brzy výrazně aktualizuje hodinkovou platformu. Čipset Wear 5100 má poskočit až na 4 nanometry

Dobře obeznámený německý zdroj WinFuture i tentokrát předběhl samotné výrobce, a do světa vypustil zásadní informace o připravovaném čipsetu Qualcomm Wear 5100 (+), který bude pohánět budoucí hodinky s Wear OS.Cíl je jasný - dohnat čas, kterým utekl předchozím energeticky méně úsporným platformám, jimž Apple Watch utekly o parník. Aktuální generace Wear 4100 totiž běží na stařičké 12nm technologii!

Platforma Wear 5100 byla projektována jako pětinanomentrová, na poslední chvíli bylo rozhodnuto o tom, že bude vyrobena 4nm procesem. Zajímavá je z tohoto úhlu pohledu zejména plusová varianta, jejíž součástí je i 22nm koprocesor QCC5100 (alias Cortex-M55), který bude určen pro velmi úsporné úlohy. Jeho součástí je zvukový procesor, ale i vlastní grafika či displejový kontroler, takže může tento čip zajišťovat např. zobrazení v režimu Always On, detekci aktivit, měřit srdeční tep nebo detekovat pády.

Čipset dostane do výbavy čtyři jádra Cortex-A53 o maximálním taktu 1,7 GHz. Součástí čipsetu bude i 700MHz grafický adaptér Adreno 702. Wear 5100 bude podporovat LPDDR4X operační paměti (až 4 GB) a úložiště typu eMMC 5.1. Paměti mají být ve společném „pouzdře“ s procesorem a grafikou. Platforma Wear 5100 si poradí až se dvěma fotoaparáty (13 + 16 Mpx), natáčené Full HD video dokáže zpracovat jen z jednoho objektivu. Vyloučena nejsou ani videovolání, při přehrávání hodinky nabídnou maximálně HD rozlišení s 30 fps.

Už asi víme, proč Google s Wear OS 3 tak váhá...

Foťáky a natáčení videí vypadají zajímavě, je to však už velmi dlouho, kdy měly hodinky na svém těle fotoaparát. Specifikace Wear 5100 zní možná až příliš optimisticky, návratu foťáků do hodinek bychom příliš nevěřili. Platforma podporuje plnokrevný Android a systém Wear OS, k němuž se přikláníme nejvíce. Hodinky s novou platformou zřejmě rovnou poběží na Wear OS 3, což by vysvětlovalo, proč jej Google zatím do hodinek nenasadil. Nová verze hodinkového systému běží jen v Galaxy Watch4, a ty pohání čipset Exynos W920, který si Samsung vyrobil sám.

Konektivitu hodinek zajistí Bluetooth 5.2 či Wi-Fi (802.11c), mobilní sítě mají strop u technologie LTE, a navíc je otevřená možnost samostatného příjmu hovorů přes GSM sítě. Dvoupásmová GPS je však jen u plusové varianty. Těšit se můžeme i na vylepšenou vibrační odezvu či na kvalitnější zvukové podání díky 1W zesilovači reproduktoru.

Stále aktuální platforma Wear 4100 je téměř dva roky stará:

Podle zdroje zatím není jasné, kdy dojde k oficiální premiéře platformy Wear 5100. Můžeme pouze odhadovat, že si Qualcomm mezi hodinkovými čipsety nechá dvouletý časový odstup. A to by znamenalo premiéru někdy v průběhu letošního léta.

Zdroj Winfuture