Qualcomm chystá Snapdragon 888+. Jako první jej zřejmě dostane Honor 50 Pro+

Qualcomm ve druhé polovině roku uvede na trh vylepšenou verzi čipsetu Snapdragon 888. Ve třetím čtvrtletí se do smartphonů dostane Snapdragon 888+, který by měl být oproti základnímu čipsetu nepatrně přetaktován. Jako první by mohl čipset dostat do připravovaného Honor 50 Pro+. Ten sice měl být původně vybaven „jen“ Snapdragonem 888, ovšem podle čínského leakera Digital Chat Station, by nakonec mohl být osazen „pluskem“.

Qualcomm již v minulosti nabídl po půl roce vylepšené čipsety Snapdragon 855+ a Snapdragon 865+, které se lišily zejména přetaktovanými výkonovými jádry a nepatrně výkonnější grafikou. Jenže Snapdragon 888 už nyní u některých současných telefonů trpí výrazným přehříváním (např. u námi testovaného Xiaomi Mi 11), tak je otázka, zda čipsetu přetaktování spíše neublíží...

Zdroj Weibo