Qualcomm dělá za čipsety tlustou čáru. Supervýkonný Snapdragon 8 Gen 1 má novou grafiku i instrukční sadu ARMv9

Zapomeňte na Snapdragon 898. Nástupcem loňského Snapdragonu 888 se stává Snapdragon 8 Gen 1. Qualcomm dělá za svými top mobilními čipsety tlustou čáru, což se odráží i ve změně značení. Nový „osmičkový“ Snapdragon přepnul na instrukční sadu ARMv9, bude vyráběn 4nm technologií a do prvních telefonů se dostane již koncem letošního roku. Supermobily tak budou už velmi brzy o dost výkonnější, než dříve.

Procesor zůstává u tříclusterové konfigurace. Tzv. Prime jádrem je tentokrát 3GHz Cortex-X2, který bude doplněn třemi výkonovými jádry Cortex-A710 o taktu 2,5 GHz. Obligátní osmičku uzavírají čtyři úspornější jádra Cortex-A510, která jsou taktována na 1,8 GHz. A mezigenerační srovnání vypadá dost zajímavě. Letošní čipset je o 20 procent výkonnější, než Snapdragon 888, a současně energeticky úspornější až o 30 %!

Představení čipsetu Snapdrafon 8 Gen 1:

Nová grafika Adreno slibuje třetinový nárust výkonu a až čtvrtinovou úsporu energie. Vývojářům budou pomáhat tři Elite Gaming funkce, které mají zajistit vyváženost mezi výkonem a co nejlepší energetickou efektivitou. Nejzajímavěji vypadá funkce Adreno Frame Motion Engine, která umožní u her zdvojnásobit framerate při stejném odběru energie, nebo zachovat stávající hodnoty FPS, ale energetický přísun přiškrtit o polovinu. A to bez zásahu do obrazové kvality.

Mezi další novinky patří tzv. Volumetrické osvětlení (alias „božské paprsky“) či vylepšený Variable Rate Shading. Qualcomm úzce spolupracuje s velkými vývojářskými studii, takže se očekává, že budoucí telefony postavené na novém čipsetu budou mít u vybraných her přístup k daleko kvalitnější grafice, než zbytek Androidí populace.

Obrazový procesor dokáže zpracovat obrazová data až z 200Mpx fotoaparátů. ISP zpracuje natáčené 4K snímky ve 120 fps, popř. 8K HDR videa se současným pořizováním až 64Mpx fotografií. Součástí čipsetu je samozřejmě 5G modem Snapdragon X65, který podporuje pásma Sub6 a mmWave. Lokální konektivitu obstarává podpora Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E, přes úsporné Bluetooth LE bude nově možné streamovat zvuk v bezdrátové CD kvalitě. Zajímavá je i funkce Broadcast Audio, která umožní vytvořit zvukový stream pro neomezený počet „posluchačů“.

Bezpečnost čipsetu byla vyztužena přidáním modulu TME (Trust Management Engine), telefony s novým Snapdragonem mohou využívat ultrazvukové čtečky otisků prstů 3D Sonic a 3D Sonic Max. Čipset podporuje až 16GB operační paměti typu LPDDR5 (až 3200 MHz). Použitý displej může mít rozlišení až 4K (při 60 Hz), resp. QHD+ s obnovovací frekvencí až 144 Hz.

Na novém čipsetu poběží jako první řada Xiaomi 12:

První smartphony postavené na Snapdragonu 8 Gen 1 se mají na trhu objevit ještě letos! Na čipsetu jako první poběží řada Xiaomi 12, jejíž premiéra se očekává 12. prosince, a dále pak zřejmě Motorola Edge X30. Následně by měli nový Snapdragon do svých telefonů nasadit i další velcí hráči na trhu.

Zdroj Qualcomm