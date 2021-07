Qualcomm představil vlastní smartphone. Má šílený název a špičkovou výbavu

Značku Qualcomm máme v mobilním odvětví spojenou s výrobou čipů. Tentokrát se však pustil rovnou do smartphonu, a to ve spolupráci s Asusem. Vznikl tak špičkový telefon s šíleným názvem Smartphone for Snapdragon Insiders. Ne, nejde o vtip, tak se skutečně jmenuje. Jde totiž o prémiový telefon určený přednostně pro komunitu technologických nadšenců po celém světě. Design částečně vychází z modelu Asus ROG Phone 5, což dokládá i svítící logo Snapdragon na zádech.

Telefon má být výkladní skříní Qualcommu, takže nabídne špičkovou výbavu v čele procesorem Snapdragon 888, doplněným o 16 GB RAM. Počítat můžeme s rychlou konektivitou díky 5G a Wi-Fi 6E. Nechybí Bluetooth 5.2. Pro data pak poslouží 512GB úložiště. Displej je rovněž špičkový 6,78“ Super AMOLED panel od Samsungu s FullHD+ rozlišením, 144Hz obnovovací frekvencí a vynikající odezvou 1 ms. Podporuje HDR10 a nabízí vysoký jas až 1 200 nitů.

Smartphone nabízí také trojitý fotoaparát s rozlišením 64 MPx u primárního snímače (Sony IMX686) s clonou f/1.8. Ultraširokúhlý objektiv je zde 12MPx fotoaparát (Sony IMX363) se světelností f/2.2 a do třetice nechybí 8Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Selfie kamerka na čelní straně má rozlišení 24 Mpx.

V zařízení najdeme ultrazvukovou čtečku otisků prstů využívající technologie 3D Sonic 2. generace, kterou mají například telefony řady Galaxy S21 od Samsungu. V případě Qualcommu je však čtečka tradičněji umístěná na zádech, což je dle firmy dáno nekompatibilitou se špičkovým displejem v telefonu. Nechybí ani 4000mAh baterie s rychlým dobíjením Qualcomm QuickCharge 5.0 o výkonu 65 W, které jej dobije za 50 minut. Dodáván bude telefon samozřejmě s předinstalovaným Androidem 11, zda půjde o čistý systém nebo o nadstavbu od Asusu, nevíme.

Jak bylo řečeno v úvodu, primárně bude zařízení určeno pro Snapdragon insidery, kteří si jej budou moci zakoupit za 1 299 Euro (33 000 Kč). Počítá se s ním hlavně v Číně, USA a vybraných trzích v Evropě. Distribuce bude probíhat skrze obchod Asusu, jako tomu bude například v sousedním Německu. Zájemci spolu s telefonem navíc získají prémiová bezdrátová sluchátka Snapdragon Sound.

Zdroj: Qualcomm