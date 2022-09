Qualcomm QRD jsou telefony, které jste nikdy neviděli. Stojí tisíce dolarů, přesto si je nemůžete koupit

Qualcomm a smartphony. Asi každému se hned při tomto spojení vybaví populární čipy řady Snapdragon, které najdeme napříč všemi cenovými patry smartphonů. Firma dokonce dodává čipy i do zařízení, které neobsahují jejich procesory. Málokdo ale ví, že firma přímo vyrábí i celé kompletní smartphony.

Firma telefony vyrábí dokonce déle, než leckteří známí výrobci telefonů, konkrétně od roku 2011. Tato zařízení mají vynikající výbavu, a přestože mají vysokou cenovku, Qualcomm by vám je ve většině případů nedovolil koupit. Proč? Protože se jedná o tzv. QRDs - Qualcomm Reference Designs. Tedy referenční zařízení vyrobené Qualcommem jako ukázky pro jiné výrobce.



Modely QRD většinou nesou název podle použitého procesoru. Modely QRD 888, 765, 720, 750 či 665 na fotce se navíc mohou chlubit výměnnými kryty, aby se technici snadno dostali ke komponentům uvnitř.

Tyto telefony totiž kromě implementované nejnovější výbavy od Qualcommu obsahovaly rozsáhlé knihovny ověřených komponent třetích stran, a to, jak z hlediska softwaru, tak hardwaru. Telefony se tak staly jakousi předlohou pro vývojáře a techniky, kterým pomohly urychlit implementaci některých částí. Spousta dnešních telefonů je nějakým způsobem inspirována právě QRD designy od Qualcommu.

Aby bylo jasno, nečekejte žádné propracované produkty, spíše se jedná o funkční prototypy, které podporují některé moderní funkce, jako ukázku pro jiné výrobce. Jedinou velkou odbočkou této řady byl loňský Smartphone for Snapdragon Insiders, který vznikl ve spolupráci s Asusem a jako jediný se, na rozdíl od QRD zařízení, dočkal i k širší veřejnosti. Zdaleka však nebyl dostupný pro každého, ale jen pro členy komunity.

K čemu slouží?

Qualcomm QRD modely v minulosti ukazoval i na svých akcích jako byl například Snapdragon Summit. Telefony většinou nevypadaly příliš fotogenicky, ale byly u nich k vidění zajímavé technologie a nechyběl zde samozřejmě více než dostatečný výkon.

Nejde však jen o ukázku. Často lze v těchto modelech vidět úplně nové technologie, které nemusí mít ani žádnou certifikaci, a jejich uvedení na trh by bylo při nejmenším složité. Firmy tak kupují QRD modely od Qualcommu jakožto funkční prototypy, na základě kterých mohou získat certifikace a povolení pro některé funkce ještě předtím, než je samy implementují do svého telefonu.



Jako referenční zařízení většinou nabízí předprodukční verze procesorů a šetří se i na plastech a zpracování

Častokrát se jedná o zařízení, o kterých by se veřejnost neměla ani šanci dozvědět, ovšem čas od času se dají zakoupit zejména na některých čínských serverech. Tak se k nim dostal i jeden ze sběratelů, který se s nimi pochlubil na blogovém portálu Medium a nás tím inspiroval k napsání tohoto článku. Vysvětlil zde i princip značení QRD telefonů, které většinou vychází z procesoru, který je pohání. V jeho sbírce byly aktuálně nejvyšší verzí QRD 888 a QRD 765. Dále se zdroj pochlubil i modely 720, 750 nebo 665.

Přestože jede o prototypy, Qualcomm na nich nešetří a někdy dokonce dojde i na kovovou konstrukci. Například při bočním pohledu na QRD 665 byste si ani netipli, že se jedná o prototyp, a ne o finální produkt. Předprodukční je samozřejmě i výbava. Jak už bylo zmíněno jedná se vždy o první verze, které slouží zejména k různým certifikacím či jiným účelům. V případě modelu QRD 888 se Snapdragonem 888 tak můžeme spatřit úplně jiné, mnohem nižší, frekvence procesoru.

Tím, že produkt není určen do prodeje, stačí pro demonstraci většinou i levnější komponenty. Například pro vyzkoušení 48Mpx snímače QRD 888 nabízí 4 roky starý fotoaparát IMX586 od Sony. Displeje tradičně dodává firma Visionox, která zřejmě dokáže výhodně dodat i 120Hz OLED panel.

Zpracování na posledním místě

Šetří se často i na oleofobních vrstvách krytů, které se pak snadněji špiní. Co však dnešní telefony mohou těmto referenčním vzorkům závidět, je rozebíratelná konstrukce. Všechny telefony totiž mají odnímatelný zadní kryt pro snadný přístup ke komponentům. Občas se zde najdou i poklady, které by uživatelé u smartphonů často ocenili.

Například některé novější QRD modely jsou vybaveny pokročilými senzory nebo čelní ToF kamerkou, který by umožnila biometrické odemykání obličejem, což majitelé Androidů zpravidla závidí iPhonům. Vývojáři se mohou připravit i na různé výřezy a průstřely v displejích, které jim dovolí povypínat si i některé pixely dle potřeby.



Vidět zde ale můžeme nové fotočipy, senzory pro biometrický sken obličeje nebo některé verze lze použít i k instalaci Windows díky odemknutému bootloaderu.

Výhodou pro vývojáře je odemknutý Secure boot, což dovoluje zkoušet alternativní software (třeba vlastní ROM výrobců). Jinak je zde samozřejmě předinstalovaný Android s podporou GMS, ovšem ochuzený o většinu aplikací, ze kterých zůstal prakticky jen Google Chrome. Naopak je zde spousta testovacích a vývojářských nástrojů pro otestování různých komponent. Občas díky různých netradičním procesorům, jako je například řada Snapdragon 7c, zvládnou telefon rozjet například i systém Windows pro ARM.

Jen tak si je nekoupíte

Celá řada QRD od Qualcommu umožňuje objevovat zajímavé technologické novinky a tak trochu nahlédnout do pozadí vývoje a výroby smartphonů. Tím se ale dostáváme i k omezené dostupnosti těchto zpravidla funkčních telefonů. I kdyby vás nějaký zaujal, tak si bez patřičné licence udělené od Qualcommu můžete nechat zajít chuť, a to i přesto, že by z vás měl pěkné peníze.

Ty nejvýše postavené QRD modely stojí násobně více, než dnešní vlajkové smartphony. Pohybujeme se zde na ceně klidně i kolem 12 500 dolarů (cca 300 tisíc korun). Ovšem i modely se slabší výbavou by vás v přepočtu vyšly přinejmenším na desítky tisíc korun. Čas od času se však, zejména starší kousky, objeví na různých prodejních a aukčních portálech, kde je možné se k nim dostat.

