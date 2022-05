Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ čeká odklad. Důvodem mají být pandemické problémy v Číně

Už od začátku roku v nejvyšších smartponech s Androidem můžeme vídat špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, který se pyšní vysokým výkonem. Již týdny se spekuluje o tom, že už teď v květnu firma představí jeho vylepšenou verzi Snapdragon 8 Gen 1+, který opět nabídne ještě vyšší výkon.



Očekávaný čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ se pravděpodobně letos zpozdí.

To by nebylo nic překvapivého a z Pluskových verzí už se poslední roky stala taková tradice, která si většinou ještě před začátkem léta odbude premiéru v herních smartphonech. Jak to ale vypadá, letos se nakonec plány firmy nečekaně změnily. Jak na síti Weibo upozornilo Digital Chat Station, Qualcomm si letos údajně představení vylepšeného čipsetu pošetří až do druhé poloviny letošního roku.

Důvodem má být aktuální pandemická situace v Číně, které zavařila místním výrobním závodům mnoha firem. Jak server uvádí, odkazuje na zdroje z Lenova, která má s Qualcommem velmi dobré vztahy a stejně jako v případě modelu Snadragon 8 Gen 1, který se nejprve objevil v telefonu Motorola Edge 30 Pro by si i chystaný čipset měl odbýt premiéru právě v telefonu od Motoroly.

Tím by měla údajně být chystaná Motorola Edge 30 Ultra. Informace chystaném čipsetu jsou zatím jen na úrovni spekulací, ale mluví se o tom že vzhledem k tomu, že už aktuální čip má primární jádro taktovaný téměř na 3 GHz už velké přetaktování nepřijde a prim zde bude hrát hlavně vylepšená grafika. O výrobu se postará TSMC. Bližší informace se ale ovšem určitě včas dozvíme. Přesto je situace pro Qualcomm nepříjemná, jelikož se letos potýká s nebývale velkou konkurencí ze strany MediaTeku, jehož čipy letos využívá spousta vlajkových telefonů.

Nový modem Snapdragon X70:

Zdroj: Digital Chat Station, Via GSMArena