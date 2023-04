Qualcomm u čipsetů vylepší výkon her a zvýší výdrž na baterii. Výměnou za částečnou ztrátu kvality obrazu

Qualcomm dnes do sady herních funkcí mobilních čipsetů Snapdragon Elite Gaming, přidal novou funkci. Nazývá se Game Super Resolution, a výrobce čipsetů díky ní zvýší výkon her a současně sníží zátěž na baterii. Pokud pomineme bombastické názvy, jedná se o speciální techniku upscalingu, která částečně eliminuje nedostatky jiných běžně používaných řešení. Grafický čip si grafiku dopočítává, protože je v nižším rozlišení. Díky tomu je herní výkon vyšší, ale na druhou stranu nesmí být vidět, že je s obrazem něco v nepořádku.

Game Super Resolution (zkráceně GSR) je navrženo pro mobilní a XR zařízení, a umožňuje až dvojnásobný upscaling. Z Full HD her mohou vzniknout hry ve 4K, titulky, které měly strop u 30 fps si nově zahrajete v 60 fps. Díky nižšímu základnímu rozlišení, místo Full HD (1080p) se např. využívá rozlišení 540p, ušetříte i samotné baterii a hra bude vizuálně o dost plynulejší. Qualcomm však současně udává, že se nejedná o žádnou sofistikovanou techniku upscalingu, která by využívala dočasná či pohybová data. U spousty mobilních her totiž tato potřebná data stejně chybí.



Funkce Game Super Resolution pomůže z nativního rozlišení při 21,7 fps vytvořit scénu, která využívá dvojnásobný upscaling, ale zato běží v 60 fps. Dostanete tak vizuálně plynulejší hry, ovšem výměnou za částečnou ztrátu grafické kvality

Nová funkce je navržena pro vybrané grafiky řady Adreno, a Qualcomm konkrétně zmiňuje ty, které se nachází u čipsetů Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 7 Gen 1 a Snapdragon 7 Gen 2. Situace je však ještě složitější, podporu GSR totiž musí mít i hra, kterou si spouštíte.

Mezi vybrané podporované hry patří připravované tituly Call of Duty Warzone Mobile, Jade Dynasty: New Fantasy, Return to Empire, Justice Mobile, Naraka Mobile a Farming Simulator 23 Mobile. Další podporované hry přibudou později.

Snapdragon Elite Gaming na Snapdragon 8 Gen 2:

Zdroj: Qualcomm