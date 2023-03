Qualcomm uvolnil zvukové kodeky aptX a aptX HD. Teď už mohou být v každém Androidu

Situace s bezdrátovými sluchátky na telefonech s Androidem by mohla být trochu jednodušší. Jak si všiml Mishaal Rahman, Qualcomm uvolnil zdrojové kódy svých zvukových kodeků do Android Open Source Projectu. Později firmu kontaktovat a ta mu sdělila, že opravdu zveřejnila technologie aptX a aptX HD k volnému užití prostřednictvím licence Apache 2.0.

V praxi to znamená, že výrobci mobilů i komunita tvořící alternativní ROMky mohou tyto kodeky při zachování licence využít také, aniž by za to někdo musel zaplatit nebo to schválit.

S aptX a aptX HD se sice počítalo už od Androidu 8.0, avšak výrobci museli od Qualcommu získat licenci, bez ní museli podporu kodeků odstranit. Teď už to není nutné a licence si musejí hlídat pouze výrobci sluchátek nebo reproduktorů. Ale protože všechna podporovaná zvuková zařízení stejně využívají čipy od Qualcommu, je to u nich po právní stránce již vyřešené.

Qualcomm si za podporu nechá platit jen u pokročilejších kodeků jako aptX LL s nižší latencí vhodnou pro hry a video, aptX Adaptive s vyšší zvukovou kvalitou nebo aptX Lossless s údajnou bezztrátovou kompresí.

Kdy a jestli vůbec teď budou aptX a aptX HD výrobci mobilů standardně osazovat, není jasné. Situaci ale mají trochu jednodušší než u kodeku LDAC, který před časem pro Android uvolnilo Sony, které však nadále vyžaduje registraci a nutné schválení z jeho strany.

via Android Police