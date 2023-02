Qualcomm už dávno dostal 5G do smartphonů. Teď jsou na řadě chytré hodinky a VR brýle

Qualcomm už jeden cíl splnil. I díky svému „skromnému“ příspěvku se postaral o dostatečné rozšíření 5G do smartphonů, ve kterých jsou nasazeny jeho čipsety. Nyní došla řada na další produkty, které budou osazeny odlehčeným 5G modemem Snapdragon X35. Qualcomm sice explicitně neuvádí značky, které modem nabídnou jako první, ale fotografie naznačuje, že jich bude hodně, a to už velmi brzy...

Snapdragon X35 má do zařízení dorazit v první polovině roku 2024, konkrétně se bavíme o chytrých hodinkách, brýlích pro rozšířenou a mixovanou realitu nebo třeba o různých průmyslových čidlech (IoT) a nositelnostech, které měří zdravotní funkce. Podle některých zpráv by se mohl nový modem dostat i do notebooků nižší třídy či do segmentu Chromebooků, které se díky němu připojí k 5G sítím.



5G modem Snapdragon X35 se brzy dostane třeba do prémiových hodinek a brýlí rozšířené a mixované reality

Nový modem Snapdragon X35 se vyznačuje především optimalizovanou architekturou, menší složitostí, nižší spotřebou a také kompaktnějšími rozměry. Je také levnější na výrobu, což je pro mnohé odběratele stěžejní parametr. Primárním cílem je široká dostupnost 5G a to u zařízení, která byla zcela kompletně mimo datovou konektivitu, popř. využívala postarší LTE Cat 4+, které v dlouhodobém výhledu brzy nemusí stačit.

Maximální rychlost stahování je v případě Snapdragonu X35 220 Mbps, při uploadu se bavíme o 100 Mbps. Modem podporuje i technologie VoLTE a VoNR, takže zvládá volání i v sítích čtvrté a páté generace.

Představení modemu Snapdragon X35: