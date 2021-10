Qualcomm vylepšuje čipsetovou střední třídu a myslí i na značky, které nesmí využívat 5G

Qualcomm se rozhodl výrazně inovovat procesory pro střední třídu, a to rovnou ve třech svých řadách. Tou nejvýkonnější novinkou je Snapdragon 778 Plus. Jelikož procesor Snapdragon 778 se ukázal ve vyšší střední třídě jako velmi populární, připravil si Qualcomm i jeho pluskovou verzi, což nebývá tak časté. Plus zde stejně jako u vyšších modelů znamená vyšší výkon díky přetaktování. CPU jádra Kryo 670 nyní mají vyšší takt 2,5 GHz a 20% navýšení výkonu se dočkalo i grafické jádro Adreno 642L. Zbytek parametrů již zůstal stejný.

Podpora 5G mm-Wave

Procesor Qualcomm Snapdragon 695 je přímým nástupcem modelu 690. Hlavní novinkou je podpora 5G sítí s technologií milimetrových vln, která u střední třídy zatím není příliš běžná. I zde došlo k nárůstu výkonu díky novějším CPU jádrům Kryo 660, a to až o 15 %. Grafický výkon zde má být vyšší až o 30 %. Zásadní je zde také přechod na modernější architekturu. Snapdragon 695 už je totiž vyroben 6nm procesem.



Qualcomm uvedl 4 nové čipy pro střední třídu

Vylepšení se dočkala i nižší třída. Populární Snapdragon 480, který patřil k těm nejlevnějším čipům s 5G konektivitou, dostal s verzí Snapdragon 480 Plus vyšší výkon díky navýšeným frekvencím. Zachováno tedy bylo poměrně staré CPU Kryo 460, jen bylo přetaktováno z 2 na 2,2 GHz a vylepšena byla i grafika. Potěší však podpora 5G s technologií milimetrových vln a dokonce i 120Hz displejů, což má dopomoci rozšíření této technologie i u levných telefonů. Čip také podporuje rychlé nabíjení QuickCharge 4+.

Výkonně, ale bez 5G

Novému Snapdragonu 680 4G by se dalo přezdívat „sankční čipset“. Přestože je dostatečně výkonný, výrobce do něj záměrně neumístil 5G modem. S uvedením, že „procesor má uspokojit vysokou poptávku po 4G čipech“ lze předpokládat, že procesor bude vhodnou volbou například pro smartphony Huawei, které jsou kvůli americkým sankcím odkázány pouze na LTE.

Čip je však moderní, vyrobený 6nm procesem s osmi jádry Kryo 265 taktovanými až na 2,4 GHz. Chybět nebude ani grafika Adreno 610.

V létě Qualcomm přestavil i svůj vlastní smartphone:

Zdroj: Qualcomm, Via XDA Developers