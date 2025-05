Řada levných smartphonů Realme 14 bude vybavena baterií s kapacitou 6000 mAh. Do Česka přijde začátkem května

Realme uvede na český trh novou řadu smartphonů nižší třídy. Půjde o dvojici modelů Realme 14 a Realme 14T, které na trhu doplní už prodávaný tandem ve střední třídě Realme 14 Pro a Realme 14 Pro+ (tyto modely jsme představili zde). Premiéru si novinky odbudou 6. května 2025. Hlavním poznávacím znakem bude baterie s vysokou kapacitou a zajímavý design.

Dostupnost a cena:

Model Úložiště Cena Realme 14 12 + 256GB 8 999 Kč 8 + 256GB 8 499 Kč Realme 14T 8 + 256GB 6 999 Kč

Oba představované modely budou vybaveny 6000mAh baterií s vysokou energetickou hustotou 782 Wh/L. Podle údajů výrobce by tato kapacita měla stačit na 10 hodin nepřetržitého hraní her nebo 17,5 hodiny přehrávání videí. Životnost baterie je stanovena na přibližně 1400 nabíjecích cyklů.

Model Realme 14 bude mezi prvními obsahovat zbrusu nový čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, vyráběný 4nm technologií. Výrobce uvádí, že telefon dosahuje 810 000 bodů v benchmarku AnTuTu a nabízí o 15 % vyšší výkon CPU oproti předchozí generaci. To umožňuje plynulé hraní her při 90 snímcích za sekundu u titulů jako Call of Duty Mobile či PUBG, a až 120 snímků za sekundu u her MLBB a Free Fire.

Nižší model Realme 14T bude osazen procesorem MediaTek Dimensity 6300 Energy 5G. Oba telefony disponují chladicím systémem s odpařovací komorou pro udržení stabilního výkonu při dlouhodobé zátěži.

Řada Realme 14 nabídne 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací obrazu (OIS) a režimem AI Snap Mode pro zachycení rychle se pohybujících objektů. Fotoaparát využívá algoritmus LightFusion pro zlepšení kvality snímků v různých světelných podmínkách. Displej u obou modelů je typu AMOLED s obnovovací frekvencí 120 Hz, který má být optimalizován pro hraní her a snižovat únavu očí při delším používání.

Vysoká odolnost a světelné efekty

Telefony se mohou pochlubit vysokým stupněm ochrany proti vodě a prachu. Jsou certifikovány standardy IP69, IP68 a IP66, což zajišťuje jejich odolnost v náročných podmínkách.

Realme 14 přichází s designem označovaným jako „Mecha Design“ a světelným systémem „Victory Halo“. Tento systém umožňuje přizpůsobitelné světelné efekty při různých notifikacích a událostech. Pro výrobu vzorů na zadní straně byla použita technologie nanolitografie.



Tři barevné varianty modelu Realme 14T

Model Realme 14 bude k dispozici v barevných variantách Mecha Silver, Storm Titanium a Warrior Pink. Nižší Realme 14T se bude prodávat v barvách Obsidian Black, Lightning Purple a Surf Green.