Řada Pixel 10 dostala magnetické nabíjení a vylepšené fotoaparáty. Nejvíc ale láká na novou podobu Androidu

Google dnes po několika týdnech úniků oficiálně oznámil novou řadu Pixel 10. Spojovacími prvky telefonů jsou vylepšené teleobjektivy, nové funkce umělé inteligence a konečně i nasazení magnetického bezdrátového nabíjení, které je kompatibilní s MagSafe. Stinnou stránkou však zůstává fakt, že letošní skládačka od Googlu, Pixel 10 Pro Fold, se k nám opět nedostane.
Androidy mají svoje magnetické doplňky a nabíječky. Jsou od Googlu a nazývají se Pixelsnap
Objevují se také nové doplňky Pixelsnap – například bezdrátové nabíječky nebo powerbanky kompatibilní s vestavěnými magnety v telefonech. Pevně doufáme, že Google tímto pošle ostatním výrobcům Androidů jasnou zprávu: magnety jsou od toho, aby se integrovaly do telefonů nebo do doplňkových krytů, jak tomu bylo dosud.
Displeje a barevné varianty
Řada Pixel 10 i letos obsahuje čtyři modely, přičemž v Česku budou k dostání pouze tři z nich. Pixel 10 Pro Fold k nám ani tentokrát oficiální cestou nezamíří, což je vzhledem k větší konkurenci pro další výrobce skládacích telefonů velká škoda.
Google Pixel 10 v odstínu Lemongrass
Vzhledově se u zbývajícího tria bavíme o designu, který se oproti minulému roku prakticky nezměnil. Šasi telefonů je vyrobeno z leteckého hliníku, všechny novinky splňují odolnost IP68. Telefony mají zaoblené rohy a na skleněných zádech (Victus 2) dominuje pruh s fotoaparáty, který u základního modelu konečně obsahuje teleobjektiv.
Největší mezigenerační novinky:
- teleobjektiv u základního modelu
- větší kapacity baterií
- integrované magnety pro bezdrátové nabíjení Pixelsnap
- rychlejší kabelové nabíjení
- nový procesor Tensor G5
- vyšší jas displejů
- až 100× Pro Res Zoom
- první nasazení rozhraní Material 3 Experience
- Pixel 10 Pro XL startuje u 256GB úložiště
Základní Pixel 10 se bude nabízet v lesklých barvách Indigo, Frost, Lemongrass a Obsidian, Pro verze pak v matných odstínech Moonstone, Jade, Porcelain a Obsidian.
rozměry a hmotnost: 153 × 72 × 8,6 mm, 204 g
displej: 6,3", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 424, 421 PPI
sítě: 2G, 4G, 5G
konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, GPS
paměť: 128 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 970 mAh
procesor: Google Tensor G5 (8× Cortex-X4, 3,1 GHz, 4nm)
operační systém: Google Android 16
fotoaparát: 48MPx, video (2 160 × 3 840), autofocus, blesk
|cena: není v prodeji
Telefony nabídnou displeje ve dvou úhlopříčkách. 6,3" Actua displej bude připraven u základního Pixelu 10. OLED panel bude mít rozlišení 2 424 × 1 080 pixelů a obnovovací frekvenci 60 až 120 Hz. U modelu Pixel 10 Pro se bavíme o stejné úhlopříčce, ale o jemnějším rozlišení 2 856 × 1 280 pixelů – jedná se však už o Super Actua displej (LTPO), který má obnovovací frekvenci 1 až 120 Hz. V případě Pixelu 10 Pro XL vše zůstává, až na navýšené rozlišení na 2 992 × 1 344 pixelů.
Ceny a dostupnost:
- Pixel 10 ..... od 22 490 Kč (128 GB)
- Pixel 10 Pro ..... od 27 990 Kč (128 GB)
- Pixel 10 Pro XL ..... od 32 990 Kč (256 GB)
- Pixel Watch 4 ..... 9 990 Kč
- Pixel Buds 2a ..... 3 690 Kč
Telefony se do prodeje dostanou 28. srpna 2025, u hodinek a sluchátek se uvádí datum 9. října 2025.
Všechny displeje kryje Gorilla Glass Victus 2, podporují HDR a zobrazují 24bitové barvy. Pro modely mají displeje jasnější (2 200 nitů HDR a 3 300 nitů peak), u základního modelu je jas 2 000, respektive 3 000 nitů.
Teleobjektiv i u základního Pixelu 10
Fotoaparáty jsme naťukli již dříve. Hlavní změnou je přítomnost teleobjektivu s 5× přiblížením i u základního modelu, přičemž Google slibuje optickou kvalitu i při 10× zoomu. Super Res Zoom má maximum 20×. Základem bude 48Mpx hlavní snímač a 13Mpx širokáč se 120° záběrem scény.
Google Pixel 10 Pro v barevné variantě Obsidian
Pro modely mají u všech tří fotoaparátů větší snímače a lepší světelnost, hlavní fotočip má rozlišení 50 Mpx, širokáč a teleobjektiv pak 48 Mpx. Díky Pro Res Zoom se telefony dostanou až na 100× hybridní přiblížení.
rozměry a hmotnost: 153 × 72 × 8,6 mm, 207 g
displej: 6,3", kapacitní LTPO OLED, 1 280 × 2 856, 497 PPI
sítě: 2G, 4G, 5G
konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS
paměť: 128 GB, RAM: 16 GB, baterie: 4 870 mAh
procesor: Google Tensor G5 (8× Cortex-X4, 3,1 GHz, 4nm)
operační systém: Google Android 16
fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk
|cena: není v prodeji
Všechny telefony využívají kombinaci optické a elektronické stabilizace (hlavní snímač + teleobjektiv) a k ostření využívají vícezónové laserové ostření. Počítá se i s makro ostřením, 8K video natočí pouze Pro modely. U selfie kamer jsou na tom opět lépe Pro modely se 48Mpx kamerkou, základní Pixel 10 má 10,5Mpx selfie. U všech se naštěstí počítá s automatickým ostřením.
Pixel 10 Pro XL v barevném odstínu Jade
Z fotografického pohledu nás zaujala funkce Fotokouč, která by z vás měla udělat lepšího fotografa tím, že vám poradí, jak scénu správně nafotit. Funkce Automatický nejlepší snímek zase dokáže najít podobné fotky a zkombinovat je do jedné.
Tensor G5 a magnetické dobíjení
Rozvržení tlačítek a prvků na bocích se nijak nemění. Pixely mají stále prohozenou pozici bočních regulátorů se zamykacím tlačítkem, USB-C konektor je umístěn uprostřed spodní hrany. A zatímco v USA již telefon ztratil fyzický slot pro nanoSIM, u nás prodávané verze budou mít šuplík pro nanoSIM, zatímco druhou kartu přidáte jako eSIM.
Na těle telefonů najdete tři mikrofony pro potlačení hluku a také stereoreproduktory. K tomu spodnímu se při reprodukci hudby přidá i sluchátko, které by mělo mít výraznější basovou složku, spodní reproduktory jsou u Pixelu 10 hned dva.
Výkon zajišťuje nový generace procesoru Tensor G5, který je uzpůsoben primárně pro umělou inteligenci
Výkon u telefonů zajišťuje zatím nejvýkonnější procesor od Googlu, Tensor G5, který doplní zabezpečený koprocesor Titan M2. U procesoru se mezigeneračně očekává větší výkon, a to včetně umělé inteligence. Sám o sobě je první procesor, který dokáže rozběhat nejnovější model Gemini Nano v nejvyšší kvalitě, ale také rychleji a efektivněji. Výkonově však má být tento procesor spíše někde na pomezí Snapdragonu 8 Gen 2 a Snapdragonu 8 Gen 3, než nějak blízko k aktuálnímu Snapdragonu 8 Elite. Pixel 10 startuje na 12GB RAM, Pro modely dostanou 16GB operační paměti. Úložiště je u menších Pixelů 128 nebo 256 GB, Pro model přidává ještě variantu s 512GB a 1 TB typu Zoned UFS. Verze Pro XL pak konečně opouští základních 128GB, které mnohdy nestačí, a startuje na dvojnásobku.
Hlavní parametry telefonů řady Pixel 10:
|
|Pixel 10
|Pixel 10 Pro
|Pixel 10 Pro XL
|Displeje
|6,3", 2 424 ×1 080 pix
|6,3", 2 856 × 1 280 pix
|6,8", 2 992 × 1 344 pix
|Obnovovací frekvence
|60 až 120 Hz
|1 až 120 Hz
|1 až 120 Hz
|Rozměry
|153 × 72 × 8,6 mm
|153 × 72 × 8,6 mm
|163 × 77 × 8,5 mm
|Hmotnost
|204 g
|207 g
|232 g
|Baterie
|4 970 mAh, 30W
|4870 mAh, 30W
|5 200 mAh, 45W
|Bezdrátové nabíjení
|15W
|15W
|25W
|RAM
|12 GB
|16 GB
|16 GB
|Paměti
|128, 256 GB
|128, 256, 512 GB, 1 TB
|128, 256, 512 GB, 1 TB
|Fotoaparáty
|48 + 13 + 10,8 Mpx
|50 + 48 + 48 Mpx
|50 + 48 + 48 Mpx
|Super Res Zoom
|20×
|100×
|100×
|Design
|leštěná záda, matné boky
|matná záda, leštěné boky
|matná záda, leště boky
Pixel 10 dostal 4 970mAh baterii, u které Google slibuje výdrž až 30 hodin na jedno nabití. To stejné platí i u Pixelu 10 Pro s nepatrně menší kapacitou 4 870 mAh. Oba telefony dobijete přes USB-C výkonem až 30 wattů. Na 55 % se telefony dostanou za půl hodiny. Největší kapacitu baterie má Pixel 10 Pro XL, konkrétně 5 200 mAh. Navíc se jako jediný z novinek pyšní podporou 45W nabíjení či 25W bezdrátového nabíjení (Qi2.2).
rozměry a hmotnost: 163 × 77 × 8,5 mm, 232 g
displej: 6,8", kapacitní LTPO OLED, 1 344 × 2 992, 482 PPI
sítě: 2G, 4G, 5G
konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS
paměť: 256 GB, RAM: 16 GB, baterie: 5 200 mAh
procesor: Google Tensor G5 (8× Cortex-X4, 3,1 GHz, 4nm)
operační systém: Google Android 16
fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk
|cena: není v prodeji
Důležité je však zmínit, že všechny tři novinky obsahují zabudované magnety pro takzvané „Pixelsnap Wireless Charging", základní dvojice si vystačí s výkonem 15W. Na záda Pixelů tak bude možné připevnit magnetické doplňky ve stylu MagSafe, respektive s MagSafe má být zachována kompatibilita, čímž se Pixelům otevírá velké množství doplňků.
Pixelsnap doplňky pro Pixely 10
Od Googlu dostanou hned ze startu stojánkovou nabíječku, stojánek nebo magnetickou nabíječku. V originálních krytech budou magnety duplikovány, takže k nim bude možné připojit magnetické doplňky se stejnou jistotou, jako k zádům telefonů.
Konektivita a Android 16
Konektivita zahrnuje Bluetooth 6, Wi-Fi 7 (u Pixelu 10 je to Wi-Fi 6E) nebo NFC. Pro modely mají navíc i UWB. Zabezpečený přístup k telefonu zajišťuje jak čtečka otisků prstů, tak skener obličeje, který splňuje nejpřísnější pravidla i pro bankovní aplikace.
V telefonech je hned od vydání Android 16, u něhož Google slibuje sedm let aktualizací systému, bezpečnosti a pravidelných updatů Pixel Drop. Vzhledově se jedná o první telefony s novým rozhraním Material 3 Expressive, takže i stávající uživatelé Pixelů si na něj budou chvíli zvykat.
V systému je samozřejmě i nadále kladem důraz na umělou inteligenci. Nechybí asistent Gemini, přičemž k telefonům Pro dostanete při pořízení navíc zdarma roční předplatné tarifu Google AI Pro. Na druhou stranu je třeba dodat, že i tentokrát existuje řada funkcí, které pro Evropu nebudou k dispozici, popř. nebudou dostupné v češtině ((např. software Pixel Journal, poznámky z hovorů, apod.).