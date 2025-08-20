Živě Premium
Řada Pixel 10 dostala magnetické nabíjení a vylepšené fotoaparáty. Nejvíc ale láká na novou podobu Androidu | Zdroj: Google

Zdroj: Google

Řada Pixel 10 dostala magnetické nabíjení a vylepšené fotoaparáty. Nejvíc ale láká na novou podobu Androidu

Martin Chroust
20. srpna 2025
Diskuze (1)
  • Google se u Pixelu 10 pěkně odvázal
  • Magnety pro bezdrátové nabíjení dostal přímo do telefonů
  • Navíc konečně uvidíme v akci grafické rozhraní Material 3 Expressive

Google dnes po několika týdnech úniků oficiálně oznámil novou řadu Pixel 10. Spojovacími prvky telefonů jsou vylepšené teleobjektivy, nové funkce umělé inteligence a konečně i nasazení magnetického bezdrátového nabíjení, které je kompatibilní s MagSafe. Stinnou stránkou však zůstává fakt, že letošní skládačka od Googlu, Pixel 10 Pro Fold, se k nám opět nedostane.

Klepněte pro větší obrázek
Androidy mají svoje magnetické doplňky a nabíječky. Jsou od Googlu a nazývají se Pixelsnap

Objevují se také nové doplňky Pixelsnap – například bezdrátové nabíječky nebo powerbanky kompatibilní s vestavěnými magnety v telefonech. Pevně doufáme, že Google tímto pošle ostatním výrobcům Androidů jasnou zprávu: magnety jsou od toho, aby se integrovaly do telefonů nebo do doplňkových krytů, jak tomu bylo dosud.

Displeje a barevné varianty

Řada Pixel 10 i letos obsahuje čtyři modely, přičemž v Česku budou k dostání pouze tři z nich. Pixel 10 Pro Fold k nám ani tentokrát oficiální cestou nezamíří, což je vzhledem k větší konkurenci pro další výrobce skládacích telefonů velká škoda.

Klepněte pro větší obrázek
Google Pixel 10 v odstínu Lemongrass

Vzhledově se u zbývajícího tria bavíme o designu, který se oproti minulému roku prakticky nezměnil. Šasi telefonů je vyrobeno z leteckého hliníku, všechny novinky splňují odolnost IP68. Telefony mají zaoblené rohy a na skleněných zádech (Victus 2) dominuje pruh s fotoaparáty, který u základního modelu konečně obsahuje teleobjektiv.

Největší mezigenerační novinky:

  • teleobjektiv u základního modelu
  • větší kapacity baterií
  • integrované magnety pro bezdrátové nabíjení Pixelsnap
  • rychlejší kabelové nabíjení
  • nový procesor Tensor G5
  • vyšší jas displejů
  • až 100× Pro Res Zoom
  • první nasazení rozhraní Material 3 Experience
  • Pixel 10 Pro XL startuje u 256GB úložiště

Základní Pixel 10 se bude nabízet v lesklých barvách Indigo, Frost, Lemongrass a Obsidian, Pro verze pak v matných odstínech Moonstone, Jade, Porcelain a Obsidian.

rozměry a hmotnost: 153 × 72 × 8,6 mm, 204 g
displej: 6,3", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 424, 421 PPI
sítě: 2G, 4G, 5G
konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, GPS
paměť: 128 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 970 mAh
procesor: Google Tensor G5 (8× Cortex-X4, 3,1 GHz, 4nm)
operační systém: Google Android 16
fotoaparát: 48MPx, video (2 160 × 3 840), autofocus, blesk
75 %
vybavenost
cena: není v prodeji

Telefony nabídnou displeje ve dvou úhlopříčkách. 6,3" Actua displej bude připraven u základního Pixelu 10. OLED panel bude mít rozlišení 2 424 × 1 080 pixelů a obnovovací frekvenci 60 až 120 Hz. U modelu Pixel 10 Pro se bavíme o stejné úhlopříčce, ale o jemnějším rozlišení 2 856 × 1 280 pixelů – jedná se však už o Super Actua displej (LTPO), který má obnovovací frekvenci 1 až 120 Hz. V případě Pixelu 10 Pro XL vše zůstává, až na navýšené rozlišení na 2 992 × 1 344 pixelů.

Ceny a dostupnost:

  • Pixel 10 ..... od 22 490 Kč (128 GB)
  • Pixel 10 Pro ..... od 27 990 Kč (128 GB)
  • Pixel 10 Pro XL ..... od 32 990 Kč (256 GB)
  • Pixel Watch 4 ..... 9 990 Kč
  • Pixel Buds 2a ..... 3 690 Kč

Telefony se do prodeje dostanou 28. srpna 2025, u hodinek a sluchátek se uvádí datum 9. října 2025.

Všechny displeje kryje Gorilla Glass Victus 2, podporují HDR a zobrazují 24bitové barvy. Pro modely mají displeje jasnější (2 200 nitů HDR a 3 300 nitů peak), u základního modelu je jas 2 000, respektive 3 000 nitů.

Teleobjektiv i u základního Pixelu 10

Fotoaparáty jsme naťukli již dříve. Hlavní změnou je přítomnost teleobjektivu s 5× přiblížením i u základního modelu, přičemž Google slibuje optickou kvalitu i při 10× zoomu. Super Res Zoom má maximum 20×. Základem bude 48Mpx hlavní snímač a 13Mpx širokáč se 120° záběrem scény.

Klepněte pro větší obrázek
Google Pixel 10 Pro v barevné variantě Obsidian

Pro modely mají u všech tří fotoaparátů větší snímače a lepší světelnost, hlavní fotočip má rozlišení 50 Mpx, širokáč a teleobjektiv pak 48 Mpx. Díky Pro Res Zoom se telefony dostanou až na 100× hybridní přiblížení.

rozměry a hmotnost: 153 × 72 × 8,6 mm, 207 g
displej: 6,3", kapacitní LTPO OLED, 1 280 × 2 856, 497 PPI
sítě: 2G, 4G, 5G
konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS
paměť: 128 GB, RAM: 16 GB, baterie: 4 870 mAh
procesor: Google Tensor G5 (8× Cortex-X4, 3,1 GHz, 4nm)
operační systém: Google Android 16
fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk
79 %
vybavenost
cena: není v prodeji

Všechny telefony využívají kombinaci optické a elektronické stabilizace (hlavní snímač + teleobjektiv) a k ostření využívají vícezónové laserové ostření. Počítá se i s makro ostřením, 8K video natočí pouze Pro modely. U selfie kamer jsou na tom opět lépe Pro modely se 48Mpx kamerkou, základní Pixel 10 má 10,5Mpx selfie. U všech se naštěstí počítá s automatickým ostřením.

Klepněte pro větší obrázek
Pixel 10 Pro XL v barevném odstínu Jade

Z fotografického pohledu nás zaujala funkce Fotokouč, která by z vás měla udělat lepšího fotografa tím, že vám poradí, jak scénu správně nafotit. Funkce Automatický nejlepší snímek zase dokáže najít podobné fotky a zkombinovat je do jedné.

Tensor G5 a magnetické dobíjení

Rozvržení tlačítek a prvků na bocích se nijak nemění. Pixely mají stále prohozenou pozici bočních regulátorů se zamykacím tlačítkem, USB-C konektor je umístěn uprostřed spodní hrany. A zatímco v USA již telefon ztratil fyzický slot pro nanoSIM, u nás prodávané verze budou mít šuplík pro nanoSIM, zatímco druhou kartu přidáte jako eSIM.

Na těle telefonů najdete tři mikrofony pro potlačení hluku a také stereoreproduktory. K tomu spodnímu se při reprodukci hudby přidá i sluchátko, které by mělo mít výraznější basovou složku, spodní reproduktory jsou u Pixelu 10 hned dva. 

Klepněte pro větší obrázek
Výkon zajišťuje nový generace procesoru Tensor G5, který je uzpůsoben primárně pro umělou inteligenci

Výkon u telefonů zajišťuje zatím nejvýkonnější procesor od Googlu, Tensor G5, který doplní zabezpečený koprocesor Titan M2. U procesoru se mezigeneračně očekává větší výkon, a to včetně umělé inteligence. Sám o sobě je první procesor, který dokáže rozběhat nejnovější model Gemini Nano v nejvyšší kvalitě, ale také rychleji a efektivněji. Výkonově však má být tento procesor spíše někde na pomezí Snapdragonu 8 Gen 2 a Snapdragonu 8 Gen 3, než nějak blízko k aktuálnímu Snapdragonu 8 Elite. Pixel 10 startuje na 12GB RAM, Pro modely dostanou 16GB operační paměti. Úložiště je u menších Pixelů 128 nebo 256 GB, Pro model přidává ještě variantu s 512GB a 1 TB typu Zoned UFS. Verze Pro XL pak konečně opouští základních 128GB, které mnohdy nestačí, a startuje na dvojnásobku.

Hlavní parametry telefonů řady Pixel 10:

  Pixel 10 Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL
Displeje 6,3", 2 424 ×1 080 pix 6,3", 2 856 × 1 280 pix 6,8", 2 992 × 1 344 pix
Obnovovací frekvence 60 až 120 Hz 1 až 120 Hz 1 až 120 Hz
Rozměry 153 × 72 × 8,6 mm 153 × 72 × 8,6 mm 163 × 77 × 8,5 mm
Hmotnost 204 g 207 g 232 g
Baterie 4 970 mAh, 30W 4870 mAh, 30W 5 200 mAh, 45W
Bezdrátové nabíjení 15W 15W 25W
RAM 12 GB 16 GB 16 GB
Paměti 128, 256 GB 128, 256, 512 GB, 1 TB 128, 256, 512 GB, 1 TB
Fotoaparáty 48 + 13 + 10,8 Mpx 50 + 48 + 48 Mpx 50 + 48 + 48 Mpx
Super Res Zoom 20× 100× 100×
Design leštěná záda, matné boky matná záda, leštěné boky matná záda, leště boky

Pixel 10 dostal 4 970mAh baterii, u které Google slibuje výdrž až 30 hodin na jedno nabití. To stejné platí i u Pixelu 10 Pro s nepatrně menší kapacitou 4 870 mAh. Oba telefony dobijete přes USB-C výkonem až 30 wattů. Na 55 % se telefony dostanou za půl hodiny. Největší kapacitu baterie má Pixel 10 Pro XL, konkrétně 5 200 mAh. Navíc se jako jediný z novinek pyšní podporou 45W nabíjení či 25W bezdrátového nabíjení (Qi2.2).

rozměry a hmotnost: 163 × 77 × 8,5 mm, 232 g
displej: 6,8", kapacitní LTPO OLED, 1 344 × 2 992, 482 PPI
sítě: 2G, 4G, 5G
konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS
paměť: 256 GB, RAM: 16 GB, baterie: 5 200 mAh
procesor: Google Tensor G5 (8× Cortex-X4, 3,1 GHz, 4nm)
operační systém: Google Android 16
fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk
80 %
vybavenost
cena: není v prodeji

Důležité je však zmínit, že všechny tři novinky obsahují zabudované magnety pro takzvané „Pixelsnap Wireless Charging", základní dvojice si vystačí s výkonem 15W. Na záda Pixelů tak bude možné připevnit magnetické doplňky ve stylu MagSafe, respektive s MagSafe má být zachována kompatibilita, čímž se Pixelům otevírá velké množství doplňků.

Klepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázek
Pixelsnap doplňky pro Pixely 10

Od Googlu dostanou hned ze startu stojánkovou nabíječku, stojánek nebo magnetickou nabíječku. V originálních krytech budou magnety duplikovány, takže k nim bude možné připojit magnetické doplňky se stejnou jistotou, jako k zádům telefonů.

Konektivita a Android 16

Konektivita zahrnuje Bluetooth 6, Wi-Fi 7 (u Pixelu 10 je to Wi-Fi 6E) nebo NFC. Pro modely mají navíc i UWB. Zabezpečený přístup k telefonu zajišťuje jak čtečka otisků prstů, tak skener obličeje, který splňuje nejpřísnější pravidla i pro bankovní aplikace.

V telefonech je hned od vydání Android 16, u něhož Google slibuje sedm let aktualizací systému, bezpečnosti a pravidelných updatů Pixel Drop. Vzhledově se jedná o první telefony s novým rozhraním Material 3 Expressive, takže i stávající uživatelé Pixelů si na něj budou chvíli zvykat.

V systému je samozřejmě i nadále kladem důraz na umělou inteligenci. Nechybí asistent Gemini, přičemž k telefonům Pro dostanete při pořízení navíc zdarma roční předplatné tarifu Google AI Pro. Na druhou stranu je třeba dodat, že i tentokrát existuje řada funkcí, které pro Evropu nebudou k dispozici, popř. nebudou dostupné v češtině ((např. software Pixel Journal, poznámky z hovorů, apod.).

Vstoupit do diskuze (1)

Určitě si přečtěte

Články odjinud

Nejoblíbenější telefony

Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S24
Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy S25 Ultra
Xiaomi 14T Pro
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy A36 5G
Samsung Galaxy S24 FE