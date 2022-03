Řada Redmi Note 11 přidává další členy. Nejvyšší model přináší 120W dobíjení a stereo zvuk od JBL

Kdo by si myslel, že existující čtveřice modelů v řadě smartphonů Redmi Note 11 znamená konečný počet, ten by se mýlil. K novinkám teprve nedávno uvedeným do prodeje přidává jejich výrobce Xiaomi dvě další. Mezi nimi dosud nejvyšší model ve střední třídě – Redmi Note 11 Pro+ 5G.



Řada Redmi Note 11 už obsahuje šest modelů

Telefon designově navazuje zejména na modely Redmi Note 11 Pro a Redmi Note 11 Pro 5G. Sází na módní plochý design zad, rovné boky a ostře seříznuté hrany – tedy vzhledový trend, který nastartoval Apple se svými iPhony 12. Na výběr bude trojice barev: tmavě šedá, světle modrá a také v poslední době oblíbená zelená.

Výkon zařízení včetně 5G konektivity dodává zařízení čipset Dimensity 920 od MediaTeku. Telefon spoléhá na 6,7" AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. I když by zvolený typ panelu umožňoval vložit čtečku otisků do něj, zůstává na boční straně jako součást odemykacího tlačítka. Lákadlem novinky jsou stereo reproduktory vyladěné známou audio značkou JBL a zachovaný 3,5mm jack. Nechybí ani infraport na dálkové ovládání spotřebičů.

Rychlejší dobíjení převzaté z top modelů

V oblasti fotoaparátu výrobce použil 108Mpx primární senzor, další objektivy slouží pro širokoúhlý záběr a makro. Redmi Note 11 Pro+ 5G nad svými sourozenci vyniká extra rychlým kabelovým dobíjením 120 W. Jde o stejnou technologii, jakou používá ve vyšší firemní řadě model Xiaomi 11T Pro nebo i ohlášená novinka Xiaomi 12 Pro. Redmi Note ale proti poslednímu jmenovanému neumí dobíjet bezdrátově. Kapacita baterie je 4 500 mAh.



Hlavní parametry novinky Redmi Note 11 Pro+ 5G

Novinka půjde do prodeje během dubna, pro český trh je určena pouze nejnižší existující paměťová varianta 6 + 128 GB (další jsou 8 + 128 GB a 8 + 256 GB) s cenou 10 499 Kč.



Hlavní parametry novinky Redmi Note 11S 5G

Jak jsme naznačili v úvodu, novinky jsou dvě. Tou méně zajímavou je model Redmi Note 11S 5G vycházející převážně z modelu Redmi Note 11S a přinášející navíc 5G konektivitu prostřednictvím čipsetu Mediatek Dimensity 810. Na výběr bude opět trojice barev a trojice paměťových variant. Dostupnost a cena pro český trh bude teprve upřesněna.

Podrobnější specifikace novinek: