Řada Xiaomi 14T vylepšila fotoaparát Leica a intenzivněji pracuje s umělou inteligencí

Xiaomi představuje další „téčkovou“ generaci smartphonů vyšší třídy. Nová řada zahrnuje dvojici modelů Xiaomi 14T a Xiaomi 14T Pro, které se vzájemně liší jen v několika málo parametrech (např. v procesoru, rychlosti a způsobu nabíjení a drobně ve fotoaparátu), ale většinu věcí mají společnou. Xiaomi letos sází na metalický design, fotoaparáty Leica a poprvé ve větší míře také na umělou inteligenci v rámci vlastní nadstavby nad Androidem – prostředí Hyper OS.



U letošní řady Xiaomi 14T hraje hlavní roli metalický design

Dostupnost a cena: Xiaomi 14T Pro barvy: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black

12 GB + 512 GB za cenu 20 999 Kč

12 GB+ 1 TB za cenu 23 499 Kč Xiaomi 14T barvy: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, Lemon Green (koženková záda)

12 GB + 256 GB za cenu 14 999 Kč

12 GB + 512 GB za cenu 16 999 Kč Do 13. října 2024 získají zákazníci při nákupu Xiaomi 14T Pro slevu 3500 Kč a 120W nabíječku jako dárek (adaptér běžně není součástí balení telefonu). Na Xiaomi 14T je sleva 2500 Kč, zákazníci obdrží 67W nabíječku.

Řada „T“ je v portfoliu Xiaomi tradičně posazena níž než čistě číselná řada, v tomto případě tedy Xiaomi 14. Jde o méně prémiové vlajkové modely, které se ale i letos mohou spolehnout na fotoaparáty Leica a vysoký výkon. Design se letos posunul do konzervativnějšího, ale elegantního řešení s metalickými barvami a „plotnu“ zadního fotoaparátu se čtyřmi kruhovými moduly (ve třech jsou fotoaparáty).

Oba modely jsou přibližně stejně velké a definované shodným AMOLED panelem s úhlopříčkou 6,7 palce a maximálním bodovým jasem 4000 nitů. Liší se ale v tloušťce a hmotnosti, a to proto, že vyšší model Pro má rychlejší 120W kabelové dobíjení a navíc ještě bezdrátové 50W dobíjení. To u nižšího modelu zcela chybí. Ani jedna z novinek nemá jako součást balení nabíjecí adaptér. Kapacita baterie je v obou případech 5000 mAh.

Rozdílný čipset a fotoaparát

A teď už vzájemné rozdíly. Xiaomi 14T Pro běží na vlajkovém čipsetu Dimensity 9300+ od Mediateku a obsahuje vylepšené chlazení zvané 3D IceLoop, které má zajistit efektivní odvod tepla. Nižší model obsahuje čipset Dimensity 8300 Ultra. Dalším rozdílem je potom hlavní trojitý fotoaparát, který je sice v obou případech v sestavě 50 + 50 + 12 Mpx (primární, tele, širokáč), ale liší se typy senzorů (Light Fusion 900 vs. Sony IMX906) a také světelnosti a délka ohnisek.



Výřezy na zadní straně jsou čtyři, fotoaparáty zabírají tři otvory, čtvrtý je blesk

Řada Xiaomi 14T je vybavena výpočetní fotografickou platformou Xiaomi AISP, založenou na technologii FusionLM, která zvyšuje dynamický rozsah a snižuje šum. S využitím rozsáhlých surových dat z FusionLM podporuje tato řada formát UltraHDR, což je ještě vylepšené klasické HDR. Funkce PortraitLM v rámci platformy AISP navíc vylepšuje režim Master Portrait, který pokrývá rozsah ohnisek 23 až 75 mm a má zajistit detailnější fotografie s přirozenějším bokeh efektem.

AI v zařízení i na cloudu

O umělé inteligenci v telefonech Xiaomi se poprvé tak trochu nesměle mluvilo u letošní jarní řady Xiaomi 14. Do řady Xiaomi 14T už je AI implementována v širším pojetí a zajišťuje jak funkce produktivity, tak i kreativní funkce, např. v oblasti vyhledávání, hlasu, textu, obrazu nebo videa. Jak to bývá u většiny výrobců běžné, kombinuje výkon samotného zařízení se zpracováním některých dat v cloudu. Mimo vlastní řešení v nativních aplikacích v rámci prostředí Hyper OS spolupracuje Xiaomi také s Googlem – nabídne jeho model Gemini a funkci Circle to Search.

Funkce Xiaomi AI Řešení pro produktivitu: AI Interpreter je užitečná funkce pro cestovatele do zahraničí. Rozpozná mluvený jazyk a překládá ho v reálném čase. Podporuje také režim tváří v tvář, kdy obě strany vidí živě přeložený obsah, což umožňuje konverzace v různých jazycích.

je užitečná funkce pro cestovatele do zahraničí. Rozpozná mluvený jazyk a překládá ho v reálném čase. Podporuje také režim tváří v tvář, kdy obě strany vidí živě přeložený obsah, což umožňuje konverzace v různých jazycích. AI Notes shrnuje obsah, pomáhá s rozvržením, korekturou a překladem. Díky jeho funkcím uživatelé nepřehlédnou nic důležitého při psaní poznámek a mají jistotu, že výsledný text bude správný a kompletní. Je to nepostradatelný nástroj pro každodenní práci.

shrnuje obsah, pomáhá s rozvržením, korekturou a překladem. Díky jeho funkcím uživatelé nepřehlédnou nic důležitého při psaní poznámek a mají jistotu, že výsledný text bude správný a kompletní. Je to nepostradatelný nástroj pro každodenní práci. AI Recorder nabízí překlady, identifikaci mluvčích a generování souhrnů, což zjednodušuje komunikaci na schůzkách. Je doplňkem k AI Notes.

nabízí překlady, identifikaci mluvčích a generování souhrnů, což zjednodušuje komunikaci na schůzkách. Je doplňkem k AI Notes. AI Subtitles možňuje překlad videí v reálném čase a zároveň dokáže exportovat a uspořádat přeložený obsah podle potřeby. To je obzvlášť užitečné při sledování videí bez původních titulků, kdy AI subtitles zajistí překlad pro diváky. Řešení pro kreativitu: AI Eraser Pro odstraňuje nežádoucí prvky z fotografií

odstraňuje nežádoucí prvky z fotografií AI Image Expansion dokáže generovat obsah za hranicemi původního snímku podle jeho obsahu, čímž optimalizuje kompozici.

dokáže generovat obsah za hranicemi původního snímku podle jeho obsahu, čímž optimalizuje kompozici. AI Film pomůže sestavit nejlepší videozáznam díky pokročilému rozpoznávání scén, návrhům kompozice a synchronizaci s hudbou.

pomůže sestavit nejlepší videozáznam díky pokročilému rozpoznávání scén, návrhům kompozice a synchronizaci s hudbou. AI Portrait vytváří generované avatary z galerie a následně zhotoví portréty na základě jednoduchých textových popisů. Tento nástroj se hodí pro tvorbu zábavných profilových obrázků na sociální sítě nebo formálních portrétů pro pracovní účely.

Řada Xiaomi 14T také představuje tři inovativní funkce v rámci prostředí Hyper OS. Jde o synchronizaci hovorů, předávání aplikací a přenos přehrávání, které zajišťují bezproblémové připojení a snadný přechod mezi zařízeními. Funkce Link to Windows nabízí integrované počítačové prostředí, které propojí telefon s počítačem s Windows.



Součástí balení není nabíjecí adaptér