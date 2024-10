Řada Xiaomi 15 se chce ještě víc srovnávat s iPhonem. Má tenčí rámečky a výrazně kapacitnější baterii

Xiaomi dnes v Číně představilo svůj nový „vlajkový“ telefon Xiaomi 15 společně s vylepšenou verzí Xiaomi 15 Pro. Zatím pouze v čínské premiéře, takže si na globální varianty budeme muset ještě počkat. Základní model se pyšní rovným matným rámem z leteckého hliníku se zaoblenými rohy, který má ostřejší hrany a šířku 71,2 mm, díky které se má telefon lépe držet v jedné ruce. Hodit se bude i zvýšená odolnost IP68.

Xiaomi 15

Do telefonu se dostal 6,36" AMOLED displej s rozlišením 2670 × 1200 pix, obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz (s tzv. „rozděleným obnovováním“ pro úsporu baterie), 12bitovými barvami, ultrazvukovou čtečkou otisků prstů a jasem až 3 200 nitů. Xiaomi se však u displeje zastavilo zejména u 1,38mm rámečku, který je o 0,06 mm tenčí, než u iPhonu 16 Pro. Xiaomi si k němu pomohlo technologií LIPO, která využívá nízkotlaké vstřikování k zapouzdření oblasti flex kabelu displeje. To umožňuje, aby se kabelu přiléhala přímo ke střednímu rámu, čímž se výrazně zmenšil spodní rámeček displeje.



Základní barevné varianty Xiaomi 15

Selfie kamerka v průstřelu má rozlišení 32 Mpx. Na zádech má telefon umístěný „plotýnkový vařič“, tedy spíše čtveřice kruhových výřezů, v nichž jsou usazeny jen tři fotoaparáty. Hlavní 50Mpx snímač (F1.62), 50Mpx širokáč a třetí 50Mpx teleobjektiv s 2,6× optickým přiblížením. Optika nese branding Leica Summilux.

Na zádech se počítá s 3D zakřiveným sklem v pastelových odstínech, speciální editace telefonu na zádech nabízí krokodýlí kůži. Pod krytem je umístěna 5 400mAh baterie, která se oproti loňsku zvětšila o nezanedbatelných 790 mAh při zachování podobných rozměrů telefonu. Baterie obsahuje 6 procent křemíku, což zpřístupnilo vyšší energetickou hustotu baterie (850 Wh/l). Telefon podporuje 90W kabelové dobíjení, takže se z nuly na sto dostane za 31 minut. Samozřejmostí je i 50W bezdrátové nabíjení či 30W magnetické bezdrátové dobíjení.

Představení Xiaomi 15:

Výkon zajišťuje 3nm Snapdragon 8 Elite s 12 nebo 16GB operační pamětí LPDDR5X, na kterou navazuje 256GB, 512GB nebo 1TB úložiště typu UFS 4.0. Telefon je koncipován jako DualSIM, na těle najdeme USB-C pro nabíjení, čtyři mikrofony, infraport nebo stereo reproduktory. Uvnitř telefonu běží operační systém Android s inovovanou grafickou nadstavbou HyperOS 2, kterou Xiaomi rádo označuje za „operační systém“, pravdou je však úplný opak.

Systém obsahuje tři nové součásti. Platforma HyperCore slouží pro vylepšení grafického a síťového výkonu, a také bezpečnosti. Optimalizuje úlohy, snižuje latenci procesoru o 19 % a stará se o rychlé spouštění, nižší spotřebu při hraní her nebo o rychlejší a plynulejší animace.

HyperConnect zajišťuje propojitelnost zařízení ekosystému Xiaomi, např. mezi telefony a tablety. Kuriózně se nejedná jen zařízení od Xiaomi, značka totiž dotáhla i režim kompatibility s iPhony! A pak tu máme ještě vylepšenou umělou inteligenci HyperAI.

Xiaomi 15 Pro

Zatímco Xiaomi 15 je výrobcem brán jako kompaktní „flagship“, Xiaomi 15 Pro je podstatně větší (rozměry 161 × 75 × 8,35 mm). Telefon dostal do výbavy 6,73" nepatrně zakřivený AMOLED panel s rozlišením 3 200 × 1440 pix a také větší baterii. Konkrétně má kapacitu 6100 mAh, což je oproti předchozí generací nárust o 1220 mAh. I zde si Xiaomi pomáhá křemíkem. Xiaomi navíc snížilo hmotnost telefonu o 10 gramů a o 14 procent vylepšilo chlazení telefonu. Změn se dočkal i fotoaparát. Tři foťáky zůstávají. Hlavní foťák má světelnost F1.44 a rychlejší závěrku, teleobjektiv má na výstupu 10× bezztrátový zoom.



Xiaomi 15 Pro a základní barevné varianty

Telefony se začnou od 31. října 2024 prodávat v Číně, ovšem tamní koncové ceny nelze na ty evropské přímo přepočítat, protože je v Evropě úplně jiná cenová politika. Slovo o globální dostupnosti zatím nepadlo, dá se však předpokládat, že by to Xiaomi 15 mohlo do Evropy stihnout minimálně v prvním čtvrtletí příštího roku.

Tablet, hodinky a náramek

Xiaomi uvedlo i navou řadu tabletů Xiaomi Pad 7. Obsahuje základní a „Pro“ model, oba mají v kovovém těle vsazený 11,2" 3,2K displej s poměrem stran 3:2. Liší se zejména výkonem, protože Pro model pohání Snapdragon 8s Gen3, zatímco základní variantu Snapdragon 7+ Gen 3. Pro verze obsahuje 8 850mAh baterii, podporuje 67W dobíjení a Wi-Fi 7. I u tabletů se počítá s nasazením nové nadstavby HyperOS 2. Budou se nabízet v černé, zelené a v modré variantě.



Xiaomi Pad 7

Další novinkou jsou chytré hodinky Xiaomi Watch S4. Dostaly kruhový 1,43" AMOLED displej s vyměnitelným rámečkem. Hodinky jsou voděodolné a dokážou využít NFC i pro odemknutí auta. Obsahují 150 sportovních režimů a mohou monitorovat zdravotní funkce. Např. srdeční tep, stres nebo okysličení krve. Samozřejmostí je i detekce spánku a reakce na notifikace z připojeného telefonu. Díky eSIM můžete při běhání s hodinkami telefon nechat doma, v terénu se může hodit i funkce zabudovaná vysílačka (funkce „walkie-talkie)“.



Hodinky Xiaomi Watch S4 a náramek Xiaomi Smart Band 9 Pro

Poslední novinkou je chytrý náramek Xiaomi Smart Band 9 Pro. Nabídne 1,74" obdélníkový displej vsazený do hliníkového těla. Náramek změří srdeční tep, okysličení krve a navrch přidá detekce aktivit (přes 150 cvičebních režimů) a spánkovou analýzu. Pro plavání a běh sbírají hodinky určité metriky navíc, na jedno nabití vydrží až tři týdny.