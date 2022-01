Radarová technologie z Pixelu 4 se může rozšířit. Google ji zpřístupnil pro další výrobce

Google před lety představil Pixel 4, který byl unikátní svým radarem Soli na čelní straně, který snímal na pohyb a umožnil telefonu reagovat na gesta rukou nebo například poznal, že uživatel chce telefon použít ještě předtím, než na něj sáhnul a rozsvítil displej. Navzdory tomu, jak byla technologie zajímavá se ale již u nástupce neobjevila.

Neznamená to však, že by na technologii zanevřel. Naopak, používá ji například i u chytrých zařízení Goohle Nest Hub. Jak to ale vypadá firma má s technologií ještě větší ambice a rozhodla se je nabídnout ostatním. V rámci veletrhu CES tedy zveřejnila otevřený API standard jménem Ripple, který z projektu vychází a jeho ambice je přinést podobnou technologii i na další zařízení.

Technologie byla zveřejněna právě pod záštitou asociace CTA (Consumer Technology Association), která pořádá právě i veletrh CES v Las Vegas. Otevřená technologie už hned přilákala spoustu partnerů. Mezi prvními ohlášenými je například automobilka Ford, která se již pro server The Verge vyjádřila, že zkoumá, jak by Ripple mohla využít ve svých systémech pro asistenci řízení.

Mezi dalšími partnery Ripplu je mimo ni a Google například firma Blumio, která vyvíjí senzory pro měření krevního tlaku nebo výrobci polovodičů: Texas Instruments, NXP a Infeneon. V budoucnu se tak zřejmě opravdu můžeme dočkat širšího rozšíření těchto radarů. S něčím podobným dokonce už přímo na veletrhu CES přišla firma Sengled, která obdobnou technologii využila pro chytrou žárovku.

Takto jsme v redakci zkoušeli radar Soli u Pixelu 4: