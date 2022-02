Rande naslepo. Tinder ve své mobilní aplikaci spouští nový druh seznamování

Seznamka Tinder rozšiřuje nabídku svých funkcí o nových nový typ seznamování – Blind date. Možnost rande naslepo bude k dispozici v rychlém chatu i nabídce vyhledávání. Jak říká sama seznamka, jde o takový malý sociální experiment, kdy spolu dovolí komunikovat dvěma lidem ještě před tím, než jim umožní vzájemně zobrazit profil.

Samozřejmě případná schůzka pak nemusí proběhnout úplně na slepo. Pokud si oba protějšky budou rozumět, mohou po chatování oba požádat o zobrazení profilu. To může být zároveň i ochrana proti tomu, aby uživatelé měli alespoň nějakou možnost se vidět před osobním setkáním. Jinak by funkce mohla být zneužívána, že by se uživatel mohl vydávat za někoho jiného.

Inspirováno staršími ročníky

Novinka Tinderu se inspirovala klasickým způsobem starší generace, kdy seznamky často probíhaly na doporučení od známého či někoho jiného, aniž by se dotyčný pár předtím měl šanci vidět. Tinder tvrdí, že touto nostalgickou notou chce k seznamování navnadit i starší ročníky.

V rámci interního testování se prý rande naslepo firmě totiž velmi osvědčilo. V případech, kdy se obě osoby předem neviděli prý došlo k počtu konečných shod obou protějšků až o 40 % proti situaci, kdy jedna strana znala tu druhou dopředu.

Způsob jakým se o sobě tyto dvě neznámé osoby mohou dostat do kontaktu je například po vyplnění krátkého dotazníku, kdy vyplní jejich zvyky a koníčky. Systém pak uživatele doporučí nějaký protějšek s podobnými zálibami, samozřejmě v předem definovaném věkovém rozmezí. V prvních týdnech budou Blind dates dostupná pouze v USA, ale již brzy se mají dostat i k nám.

Zdroj: Tinder