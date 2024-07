Ráno zamknout do boxu, odemknout až po vyučování. Vsetín radikálně zakázal mobilní telefony na základních školách

Vsetínská radnice od letošního září omezí v základních školách používání mobilních telefonů. Omezení nebude jen částečné, např. o přestávkách, ale kompletní. Při příchodu do školy žáci uloží telefony do uzamykatelných boxů a po konci vyučování si je vyzvednou. V případě, že budou děti telefon potřebovat ze zdravotních důvodů (např. kvůli ovládání zdravotnických zařízení), nebo pro potřeby výuky, bude jim udělena výjimka.



Ve Vsetíně budou používání telefonu o přestávkách nebo při čekání v jídelně absolutní tabu. Žáci si telefony ráno uzamknou do boxů a dostanou je až po vyučování

Radnice města Vsetína na svém zasedání rozhodla o kompletním zákazu telefonů na základních školách, u nichž je město zřizovatelem. Město v průběhu prázdnin do škol pořídí uzamykatelné boxy, které budou umístěny přímo ve třídách. Učitel skříňku s vysbíranými telefony před zahájením vyučování uzamkne a po skončení vyučování odemkne, a telefony žákům opět vydá. Pokud by děti telefony odmítly odevzdat, hrozil by jim postih za porušení školního řádu.

Město ještě před zavedením zákazu konzultovalo svá zjištění s dětskými psychology. Impulzem k zavedení nových pravidel bylo to, že děti často tráví přestávky zíráním do telefonů, aniž by se nějak sociálně zapojovaly. Telefony navíc podle expertů zhoršují koncentraci dětí i efektivitu učení, a nebo přispívají k jejich psychickým problémům.

Děti by se měly více zapojovat

Radnice Vsetína si od zavedení omezení slibuje větší interakci dětí, odbor školství obeslal ředitele škol s tím, aby upravili své stávající školní řády, nichž má být uvedený plošný zákaz telefonů na území škol. Nová pravidla ovlivní zhruba 2 500 dětí a jejich rodiče, a někteří z nich z návrhu nejsou nadšení. Třeba proto, že neměli šanci se k němu vyjádřit a přidat své vlastní náhledy a připomínky.

Podle vyjádření radnice Vsetína má nové opatření i odporu v novele školského zákona. V něm se uvádí : „Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.“ Ano, škola bere v průběhu vyučování za žáky plnou zodpovědnost, otázkou však je, zda to platí i o přestávkách, kdy děti nejsou pod dozorem, či ve frontě na oběd v jídelně. Je tady otázkou, jak dlouho nová pravidla ve Zlíně vydrží...

Byli byste pro zavedení podobného zákazu telefonů na základní škole, kterou navštěvuje vaše dítě? Podělte se o váš názor v diskusi.

Zdroj: Mestovsetin