Ray tracing měl znamenat herní revoluci. Mobily na „konzolovou grafiku“ ale jen tak nedosáhnou

Do špičkových telefonů se pomalým tempem dostává ray tracing, tedy funkce známá primárně z herních konzolí a desktopových her. Začalo to u čipsetu Exynos 2200, na nějž nedávno navázaly čipsety Mediatek Dimensity 9200 a Snapdragon 8 Gen 2. U všech oznámení hardwarového ray tracingu nás polovodičoví giganti přesvědčovali o skvělých a realistických grafických efektech, který by se mohly dostat do mobilů. I přesto, že Vulkan API podporuje ray tracing již dva roky, na cestě je stále spousta překážek.

Hned na úvod je třeba říci, že od mobilního ray tracingu (RT) nelze očekávat zázraky. I na počítačích a konzolích se používá hybridní přístup, kdy není RT aplikován na celé scény, ale jen na detaily, kterých si určitě všimnete. Díky tomu není energetická spotřeba grafiky na potřebné výpočty tolik vysoká. Jenže to platí u desktopu, a nejinak tomu bude i ve smartphonech, které mají řádově nižší energetické možnosti. Škálování bude na mobilních platformách také chybět, budeme rádi za jednu hybridní úroveň, už jen proto, že i tak s tím bude mít grafika dost práce, žádný vylepšený režim určitě nečekejte.

Konzolová grafika navždy v uvozovkách

Je třeba srovnat možnosti špičkových grafických karet, které spotřebují 300W+ a více či herních konzolí (200W+). Podobné kvality grafiky na mobilu (pod 5W) skutečně nedosáhnete, a tak bude „konzolová grafika“ neustále v uvozovkách. Smartphonům však k lepší grafice bude zdánlivě stačit málo, rozlišení displejů nebývá 4K, ale nižší, což by se dalo s hybridním RT zvládnout. Jenže to vypadá, že jeho tři současné implementace a možnosti nejsou úplně stejné.



Na papíře vypadá mobilní Ray tracing skvěle. Veškerá dema však ukazují scény ve formě videí. Na trhu zatím není ani jedna hra, u které byste si Ray tracing mohli vyzkoušet...

Kupříkladu pouze Snapdragon 8 Gen 2 podporuje technologii BVH (Bounding Volume Hierarchial), která zrychluje matematické výpočty protínání paprsků prohledáváním skupin polygonů. BVH akceleraci používá Nvidia i AMD ve svých grafických kartách. U mobilního grafického adaptéru Xclipse 920 však Samsung nic takového nezmiňuje. A pak je tu ještě grafika ARM Immortalis-G715, která má mít hardwarový RT až 3× rychlejší, než ten softwarový. Jenže srovnávací metrika jaksi pokulhává, nejde si objektivně představit srovnání ani RT vyzkoušet v praxi. A to je ten největší problém...

Neexistuje žádná hra s ray tracingem

Zatím nejbližší představu o RT nám dalo Oppo, které se na akci Snapdragon Tech Summit rozpovídalo o své technologii PhysRay. Ta využívá hardwarový RT čipsetu Snapdragon 8 Gen 2, a podle oznámení značky umožňuje hrát hru s ray tracingem v rozlišení 720p ve stejné kvalitě po dobu 30 minut. A právě to bude u mobilů velký problém. Budete se muset rozhodnout, zda se kvůli Ray tracingu vzdáte vysokého rozlišení nebo vyšší obnovovací frekvence. Navíc je možné, že po půl hodině hraní bude telefon tak horký, že už vám žádnou další hru do vychladnutí nedovolí zapnout. Je to to, co chceme?

Co je to ray tracing? Označení ray tracing v překladu znamená „sledování paprsku“, což je doslovný princip fungování této technologie. Jejím základem je práce s osvětlením herní scény, odrazy světla a práce se stíny, to vše v reálném čase. ray tracing simuluje fyzikální vlastnosti a chování světla, a sledují dráhu světelných paprsků. Vyobrazená grafika je tedy maximálně realistická, a to je důležité zejména u akčních her, u nichž si všimnete třeba skutečných odrazů okolního světla v kalužích nebo na zakřiveném povrchu, víceúrovňových stínů či realistického osvětlení ve scénách, které se odehrávají v naprosté tmě.

Demo, které ukázalo Oppo, ale vypadá fantasticky, zvláště ve srovnání „před a po“, jenže se jednalo jen o statické scény, prakticky o video, ve kterém se nejde nijak pohybovat, a právě to by ukázalo limity mobilního RT v celé své kráse. Qualcomm a Mediatek však při byli při představení obou špičkových čipsetů zajedno. První hry s podporou Ray traicngu mají do smartphonů (s Androidem) dorazit v první polovině příštího roku. Vsázíme na jeden ukázkový titul, který bude něco jako kapka v moři, a až poté se ukáže, zda má vlastně mobilní RT s ohledem na veškerá výkonová a teplotní omezení telefonů nějaký větší smysl.

Ray tracing v mobilech? To je něco, jako mít v telefonu 5G a nemít 5G vysílače...

Vývoj či úprava her pro RT nebude levnou ani rychlou záležitostí, a vývojáři si za RT hry nechají patřičně zaplatit. Jenže, když na trhu nebude dost zařízení, na kterých je možné RT rozjet, nemohou vývojáři čekat žádné velké zisky. I proto zatím celý herní trh staví mobilní RT na druhou kolej. A než se formát u mobilních platforem prosadí v globálu, může to trvat třeba pět či deset let.

Ray tracing demo, která ukázala značka Oppo:

Na první hře s názvem Arena Breakout spolupracuje vývojářské studio Tencent a Mediatek, který chce hru optimalizovat na míru čipsetu Dimensity 9200. A právě čipsetový gigant už dříve uvedl, že při zapnutí RT dojde k omezení frameratu na polovinu, což znamená pád ze 60 na 30 fps. Nic si nenalhávejme, u smartphonů to vždy bude „něco za něco“...