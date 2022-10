Razer Edge je první herní konzole s podporou 5G. Uvnitř běží Android, výkon zajišťuje Snapdragon G3x Gen 1

Herní značka Razer uvede 15. října na konferenci RazerCon na trh herní konzoli Razer Edge 5G. Už teď však výrobce pustil do éteru základní informace, a my tak víme, že se bude jednat o vůbec první herní konzoli s podporou 5G sítí.

Designově můžeme očekávat černozelenou herní konzoli, která bude mít tradiční rozvržení ovladačů. Na levé části čekejte kurzorový kříž, joystick a jedno akční tlačítko. Pravou část zaplní druhý joystick a herní tlačítka X, Y, A a B. Prostřední část vyplní 6,65" OLED displej s rozlišením Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí. Samozřejmě nebudou chybět ani zadní triggery L1, L2, R1 a R2. Do těla herní konzole byla integrována 6 000mAh baterie.



Toto je jedna z prvních fotek herní konzole Razer Edge 5G, ve které poběží Android

Výpočetní výkon zajistí čipset Snapdragon G3x Gen 1, který je navržen přímo pro herní konzole. Jeho oficiální premiéra se však datuje již do prosince loňského roku. Čipset, jehož součástí má být „speciální“ grafický adaptér řady Adreno, má být při hraní aktivně chlazený. Součástí konzole má být i Full HD selfie kamera pro živé streamování, přes USB-C a DisplayPort bude možné obraz dostat do 4K televize, monitoru či do brýlí virtuální nebo rozšířené reality.

Uvnitř poběží Android, není tedy divu, že Google Play bude hlavním zdrojem pro stahování her. Počítá se však i s podporou herních cloudových služeb, takže si na konzoli pustíte i desktopové hry. Dostupnost, zbytek hardwarových specifikace a koncová cena bude známa 15. října.

Trailer na herní konzoli Razer Edge 5G s Androidem:

Zdroj: Verizon