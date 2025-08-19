RCS zprávy fungují na iPhonu už i v Česku. Zatím jen v betě iOS 26 a s operátorem T-Mobile

RCS zprávy místo klasických SMS mohou v Česku zatím posílat pouze majitelé smartphonů s Androidem, kteří k posílání používají aplikaci Zprávy od Googlu. Hlavní výhodou RCS proti běžným textovkám je jejich větší blízkost k chatování na messengerech, včetně posílání obrázků, emotikon a dalšího multimediálního obsahu. Nutností je připojení k internetu (ať už přes mobilní data operátora nebo Wi-Fi), RCS totiž fungují online. Díky tomu se za ně neplatí ani poplatky za odeslanou SMS.
Z českých operátorů testuje RCS na iPhonu pouze T-Mobile, na Slovensku sesterský Telekom
To je také hlavní kámen úrazu u pomalého rozšiřování RCS. Operátoři se nechtějí připravit o výnosy za SMS, tak se do implementace RCS nehrnou. V průběhu času ale objemy odeslaných SMS zákazníky klesají ve prospěch různých internetových messengerů, a tak je stejně tato prastará textová technologie na ústupu, ani operátoři tomu nezabrání. To je příležitost pro standard RCS.
V úspěšném rozšíření musí spolupracovat vývojář technologie, v tomto případě Google, dále vývojář systému mobilního telefonu (u Androidů taktéž Google) a také mobilní operátor. RCS zprávy na Androidu v Česku fungují u všech tří operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone), byť u některých pouze v byznysovém režimu pro firmy.
Zelené bubliny zůstávají i v RCS
T-Mobile jako první z tuzemských operátorů už volně testuje i RCS na iPhonech. Ty mají sice svůj vlastní uzavřený komunikační systém iMessage, ten ale nefunguje pro jiná zařízení než ta od Applu. Naproti tomu je RCS multiplatformní. Ke spuštění RCS na iPhonech je potřeba mít iPhone s veřejnou betou iOS 26. Po aktivaci RCS v menu (Nastavení – Aplikace –Zprávy – RCS Zprávy) při posílání zpráv na Android (který má také aktivní RCS) se komunikace přepne do RCS protokolu. Zelené bubliny odlišující zprávy od „modré“ komunikace iMessage ale zůstávají.
V tuto chvíli podporuje službu RCS na telefonech iPhone pouze T-Mobile. Vodafone zatím termín spuštění nezná: „Podpora je podmíněná schválením a certifikací ze strany Applu. Ta je oproti telefonům se systémem Android, kde RCS v naší síti poskytuje společnost Google, specifická. Snažíme se najít řešení i pro telefony iPhone, ale jde o velmi nákladnou a složitou cestu a zatím nedokážeme říct, kdy certifikaci získáme,“ stojí ve vyjádření na stránkách operátora. O2 má v tuto chvíli RCS i na Androidu pouze pro firmy.
RCS (Rich Communication Service) je protokol pro přijímání a posílání multimediálních zpráv na mobily. RCS je pro koncového uživatele dostupná, pokud jeho mobil umožňuje funkci chatu v příslušné aplikaci – Zprávy od Googlu, Zprávy od Samsungu nebo Zprávy v iOS na iPhonu (zatím jen beta iOS 26). Podmínkou je, aby měl uživatel funkci chatu v aplikaci Zprávy v nastavení zapnutou. Telefon musí být připojen k internetu, RCS se totiž odesílá přes Wi-Fi nebo mobilní data.
Kdy odejde SMS a kdy RCS zpráva?
- Oba telefony (odesílatele i příjemce) umí RCS a mají aktivní data ⤏ komunikace jde přes RCS.
- Oba telefony (odesílatele i příjemce) umí RCS, ale jeden z nich (nebo oba) mají vypnutá data ⤏ komunikace jde přes SMS, v případě multimediálního obsahu přes MMS.
- RCS umí jenom jeden telefon (odesílatele nebo příjemce) ⤏ komunikace jde přes SMS či MMS.
Za tip na článek děkujeme Matěji Bartošovi.
Zdroje a další informace: Matěj Bartoš, Foxwitch.tech, Vodafone