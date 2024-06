Reakce na keynote od Applu. Jablko nepadá daleko od Galaxy, Steve Wozniak důvěřuje vlastní AI

Úvodní Keynote Applu na konferenci WWDC 2024 si samozřejmě všimly světoznámé osobnosti i přímá konkurence. A ta reaguje po svém. Aktivní byl zejména Samsung a Nothing. Přidala se i spoluzakladatel Applu, Steve Wozniak, nebo Elon Musk.

Doslova za pár minut po zveřejnění názvu a loga systému se obchod Google Play doslova zaplnil přejmenovanými launchery, které chtějí zaujmout, dokud je nová verze systému v kurzu. Jedná se však jen o rychlé změny názvů a ikon aplikací a launcherů, které jsou v obchodě už delší dobu.

Jablko nepadá daleko od... Galaxy

Krátce po úvodní Keynote přispěchal se svým komentářem Samsung. Konkrétně americká pobočka, která je něco jako „stát ve státě“. Zatímco globální kanál na sociální síti x taktně pomlčel, americká pobočka si nebrala žádné servítky.

„Posouvání ikon po ploše tam, kam chcete máme od roku 2010, není to cool?“ a „Přidání názvu Apple to nedělá novým nebo přelomovým. Vítáme vás u umělé inteligence“. Poslední příspěvek si přihřívá polévku, protože zmiňuje vlastní Galaxy AI a výčet modelů, které umělá inteligence od Samsungu podporuje. A to je jednoznačně narážka na to, že byly z podpory Apple Intelligence vyškrtnuty modely iPhone 15 a iPhone 15 Plus. A na závěr přidává Samsung dovětek: „Pokud vám to náhodou uteklo, jablko nikdy nepadá daleko od Galaxy“

Nothing - ikony aplikací?

Nothing v reakci na Keynote přidal na sociální síť x jen všeříkající screenshot, který ukazuje možnou změnu ikon v telefonech Nothing Phone. Šéf Nothingu, Carl Pei, zveřejnil pouze fotku ukazující upravené prostředí telefonů značky, a opět bez jakéhokoliv komentáře.



Změna designu a pozice ikon? To pro Nothing není nic nového

Spojitost s Applem je zřejmá, Nothing ukazuje, že změna ikon, jejich velikosti nebo jejich posouvání kdekoliv po ploše není nic nového ani světoborného. Androidy různých značek to umí řadu let. Carl Pei se pravidelně vyjadřuje ke konkurenci, a tak očekáváme, že své názory brzy zveřejní ve videu publikovaném na YouTube kanálu Nothingu.

Steve Wozniak upřednostňuje vlastní AI

Zdrženlivý byl i Steve Wozniak, spoluzakladatel Applu, který uvedl, že důvěřuje své AI – „Actual Intelligence“, tedy v překladu vlastní „skutečnou inteligenci“. I přesto, že jej redaktoři tlačili v první polovině rozhovoru k pochvalným komentářům, dodal, že by si měl každý nejprve Apple Intelligence vyzkoušet, zda má pro něj užitečné funkce nebo nemá.



Steve Wozniak nechce být tlačený k vlastnímu názoru na Apple Intelligence dokud si jej nevyzkouší a sám nezhodnotí, zda má pro jeho účely smysl. A tak by na ní měli, podle něj, nahlížet i ostatní

Wozniak uvedl, že pokud některé prezentované funkce budou skutečně fungovat, ulehčí mu hodně práce. Osobně se mu však nelíbí přístup, kdy AI dělá něco automaticky na pozadí, ale spíše oceňuje to, že může funkce AI vidět v reálném čase. Konkrétně zmiňoval různé akce, které může s aktuálním obsahem displeje dělat chytřejší Siri. U ní očekává výrazné změny, protože často stačí jen lehká změna v otázce, na kterou aktuální podoba hlasové asistentky nedokáže zareagovat.

Elon Musk chce zakázat iPhony

K poměrně radikálním reakcím se odhodlal Elon Musk, a to kvůli systémovému propojení s ChatGPT. Vyhrožuje tím, že iPhony budou v jeho firmách zůstávat u vstupu zavřené ve Faradayově kleci. Podle jeho vyjádření je integrace ChatGPT na systémové úrovni „neakceptovatelné narušení bezpečnosti“.



Musk se vzteká a obviňuje Apple za narušení bezpečnosti iPhonů. Nelíbí se mu spolupráce s OpenAI. Některá jeho nepravdivá tvrzení vyvrací ostatní uživatelé sociální sítě X

Jenže zde tak trochu dochází ke konfliktu zájmů. Musk šéfuje vlastní společnosti xAI, a určitě mu není po chuti obří kontrakt, který OpenAI podepsalo s Applem. Na druhou stranu, nikde není psáno, že tato spolupráce bude pokračovat do nekonečna. Apple je navíc otevřený i dalším možnostem, a výhledově by mohl přidat spolupráci s dalšími AI firmami. Ta od Elona Muska to ale, soudě podle útočných komentářů, určitě nebude.

Musk přidává i několik dalších obvinění, a poměrně kuriózně jej opravují uživatelé sociální sítě X. A to pomocí boxíku „důležitý kontext“, který uvádí věci na pravou míru.

